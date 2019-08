Djurgården, AIK och Hammarby. För första gången på 16 år är det tre gånger Stockholm (Solna) som toppar den allsvenska tabellen.

Bakom jagar Malmö, Häcken, IFK Göteborg och IFK Norrköping.

Ett tydligt toppskikt. "Peking" har tio poäng ned till åttan Elfsborg.

Peter Hunt är inte förvånad och ser ett likhetstecken mellan ekonomin, storleken på städerna och den sportsliga framgången.

– Åter igen någonstans så speglar det ekonomin. Det är så jäkla tråkigt att enbart behöva prata om den men jag tycker inte att det är så märkligt. Jag tror det kommer bli än värre. Eller hur ska vi uttrycka det? Det kommer bli än mer segregerat i allsvenskan kommande år, menar Hunt.

Har storleken på städerna någonting att göra med det?

– Absolut. Du har en betydligt större del av sponsorer som du kan locka med. Du har mer publik, givetvis. Ett allmänt större intresse. Det finns absolut en korrelation. Vi är inte den största staden i Sverige men har haft lite flyt och jag tycker vi gjort det ganska bra att kunna komma upp ett par snäpp. Jag tycker att vi har ganska goda möjligheter att stanna där.

IFK har en bra chans/möjlighet att haka på och fortsätta bråka med storstadsklubbarna?

– Ja, det tror jag. Dels har vi byggt ett eget kapital för att vara en allsvensk klubb i toppen. Det är anmärkningsvärt bra redan nu. Sedan har vi mycket bättre möjligheter att ytterligare använda vår anläggning, att ytterligare förädla och jobba vidare med akademin på Himmelstalund. Att investera pengar i vår egen verksamhet. Jag tror att det finns stor potential. Du vet själv att det har gnällts på marknad och hur vi hanterar publik. Utan att hänga ut någon eller peka på någon, vi som klubb har inte fokuserat tillräckligt på det. Där har vi potential. Med allt det sammantaget, och om kan vi krydda med en och annan spelaraffär – vi kommer vara med där uppe under en längre tid. Jag är övertygad om det – om vi inte gör något galet alltså.

Det blir svårare att se ett lag göra som IFK 2015: Komma från ingenstans och vinna?

– Jag tror det. Dels så kom det lite som en blixt från klar himmel. Vi var tolva året innan till att vinna SM-guld och det visar att det tar tid att bygga lag. Kolla på Göteborg, det var ingen som räknade med att de skulle gå så pass bra men de har spelat ihop sig även om de nu tappar. Jag tror att det blir svårare framöver för idag är kvalitén på de allsvenska trupperna och lagen betydligt bättre, svarar IFK-ordföranden.

Du är inte förvånad att det är ett så pass tydligt skikt?

– Jag är inte alls förvånad. Sedan kan man se de centrala avtalen till nästa år. Jag vet flera lag har diskonterat den intäkten. Chansat lite. ”Vi kan inte åka ur nu, vi tar det här som ett år där vi helt enkelt ”riskar” för att inte åka ur”. Jag vet att flera lag även i toppen har förbrukat lite mer pengar än vad man skulle ha gjort. Vi har minsann inte, vill jag påstå även om vi går minus driftmässigt, inte sett att de pengarna ska förbättra situationen i år utan det får komma när det kommer. Då får vi hantera det. Det kan nog röra sig om en hel del tror jag, säger Hunt.

Med det nya fördelaktiga avtal som börjar gälla 2020 och sträcker sig sex år framåt finns det fina pengar att hämta för elitklubbarna i allsvenskan och superettan.

Sammanlagt handlar det om 4,5 miljarder i den uppgörelse som slutits med mediebolaget Discovery och spelbolaget Unibet.

IFK kan räkna med ett välkommet mångmiljontillskott när elitklubbarna ska ta del av kakan som baseras på sportsliga placeringar.

– Man ser de till fem senaste årens resultat. Vi blir ju lyckosamma för nu tappar vi tolfteplatsen från 2014. Den försvinner ur statistiken. Om vi kommer någorlunda hyggligt till i år så kommer vi vara trea-fyra. Skulle vi vara trea får vi knappt åtta procent av de centrala avtalen. Vi kommer öka upp till en åtminstone 25 miljoner. Det är klart att det är fina pengar för oss, fortsätter Hunt.

När de pengarna portionerats ut – hur kommer det påverka lagen?

– En del kommer nog satsa mer men en del har redan förbrukat de. Det är jag övertygad om, då kommer det inte märkas. Då får de försöka spara snarare. Det kommer gå till löner, man kommer försöka ta in bättre spelare. Och med all rätt att vi får in mer stålar i svensk fotboll. Jag välkomnar det. Och vem gör inte det?

Kan ni nypa en Europaplats?

– Herregud, det är 27 poäng kvar att spela om. Många möter varandra i toppen. Jag tror absolut det finns en möjlighet.