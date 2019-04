FOTBOLL Efter den lyckade säsongen i division 2 i fjol är IF Sylvia tillbaka i division 1. För motståndet i dagens premiär står Örebrolaget Karlslunds IF, som i höstas tvingades till kvalspel för att hålla sig kvar i ettan. Kan Sylvia, där ett antal IFK Norrköpingsspelare kommer att få chansen under säsongen, få till ett bra resultat direkt i återkomsten i division 1? Sändningen från Karlslund Arena drar igång klockan 15.50 och 16.00 är det avspark.