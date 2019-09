Spårvagnsligan

Isak Pettersson 9

Alltid en extra utespelare på planen. Gjorde sig stor när Anton Wede var nära att kopiera Skrabbs mål i början av andra halvlek. Oumbärlig.

Filip Dagerstål 7

101 allsvenska matchen utfördes som vanligt utan några yviga gester. Bra koll på John Chibuike i hemmalaget.

Kasper Larsen 7 (ut 45)

Agerade starkt i den korta comebacken efter sin lårskada. Fotskadad i slutet av första och utbytt i halvtid.

Rasmus Lauritsen 8

Svårt att inte gilla dansken som visar attityd bakåt och vilja framåt. Fick kliva in centralt för Kasper och fungerade lika bra med Castegren.

Lars Krogh Gerson 7

Kompromisslös i defensiven och äter upp motståndet. Ett gediget arbete på naturgräset.

Alexander Fransson 6

Inte samma huvudroll som senast mot AFC. Men slarvar aldrig med som krävs för att höja laget.

Andreas Blomqvist 8

Det bor mycket fotboll i den kanske inte mest robusta kroppen. När speltiden kom har "Blomma" blivit allt mer naturlig i sin roll.

Gudmundur Thórarinsson 8 (ut 89)

Inlägget som gav första målet var nyckelfaktor i matchen. Annars ganska osynlig i perioder på den tungsprungna mattan.

Christoffer Nyman 6 (ut 76)

Delaktig i första målet. Jobbar och sliter kopiöst, men har svårt att få samma betalning i form av egna mål.

Simon Skrabb 8

Alltid knepigt att bedöma Skrabb. Men ett mål och orsak till straffen var matchavgörande och huvudfaktor till tre viktiga poäng.

Sead Haksabanovic 7

Aktiv från start, några heta chanser. Försvann i andra halvlek och lite ivrig att gå på förstalägen.

Pontus Almqvist (in 76) 6

Piggt inhopp och ett par frilägen när hemmaförsvaret gick tungt som kunde ha resulterat.

Henrik Castegren 7 (in 46)

Stabil och bra inhopp av Castegren för skadade Kasper Larsen.

Christopher Telo (in 89)

Spelade för kort tid för att bedömas.

På bänken: Andras Vaikla, Isak Bergmann Johannesson, Manasse Kusu, Ian Smith.

Betygskala: 1–2: Underkänd. 3–4: Svag. 5–6: Godkänd. 7–8: Stark. 9–10: Lysande.

Falkenberg: Hampus Nilsson - Per Karlsson, Carl Johansson, Tibor Joza, Jacob Ericsson - Christoffer Carlsson (ut 74, in, Edi Sulisyfaj), Marcus Mathisen, John Chibuike, John Björkengren, Robin Östlind (ut 20, in Tobias Englund) - Karl Söderström (ut 45, in Anton Wede).

Jury: Ulf Stråhle, Tommy Wretman.