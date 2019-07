"Peking" reste till Östersund och Jämtkraft Arena med två tunga matcher i benen senaste veckan. Det var föga överraskande att managern Jens Gustafsson valde att göra en del förändringar inför matchen. Bland annat att bänka lagets främste målskytt Jordan Larsson.

ÖFK borta var på förhand ingen lätt uppgift – och det visade den sig inte bli heller. I en första halvlek där båda lagen hade svårt att komma till chanser var hemmalagets Dino Islamovic närmast att bryta igenom. Men en fin räddning från Isak Pettersson såg till att det var 0–0 i paus.

Väl i andra öppnade spelet upp sig och båda lagen skapade flera chanser. Först ut i målprotokollet var just Islamovic som i matchens 57:e minut slog in 1–0 från nära håll. När väl Jordan Larsson sen byttes in behövde han inte många minuter på sig att kvittera till 1–1. I samband med en fast situation landade bollen på fötterna hos Larsson som distinkt satte bollen förbi Aly Keita i Östersundsmålet i matchen 65:e minut.

I andra halvlekens andra hälft hade båda lagen flera chanser att avgöra matchen som dock såg ut att gå mot ett oavgjort resultat. Men i samband med en IFK frispark som blev misslyckat i matchens allra sista minut kunde hemmalaget vända på spelet och kontra. Hosam Aiesh fick fri väg fram mot mål och kunde dundra in 2–1 målet med matchens sista spark.

Tungt för IFK som får chans till revansch på torsdag då det är dags för andra matchen i dubbelmötet med irländska St Patricks Athletic.