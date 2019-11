IFK:s damlag har en uttalad satsning på att vinna division 1-serien nästa säsong, och på så sätt nå kvalplatsen till elitettan.

Nu är det klart att tränarduon Anna Eriksson och Christin Lilja leder laget även 2020.

– Sportsligt kommer vi ta ytterligare kliv men framför allt att alla spelare och ledare runt laget verkligen brinner för att lyfta och utveckla varandra både som människor och i det sportsliga. Att vi i alla lägen sätter laget främst och att vi känner stöd från alla organisationer i IFK – att vi på sikt kommer nå den yttersta eliten. Vi värnar otroligt mycket om relationer till varandra och alla runt om oss. Precis som att vi värdesätter allas jobb där ingen är mer värd än någon annan, säger Anna till klubbens hemsida.

Klart är också att Moa Cato blir assisterande tränare. Moa har de två senaste säsongerna drabbats av korsbandsskador och fortsätter nu istället som ledare.

På spelarsidan har backen Ella Degerstedt och mittfältaren My Cato bestämt sig för att lämna IFK Norrköping för en satsning i elitettan med Kvarnsveden.

Ella spelade juniorfotboll i IFK innan hon lämnade för Linköpings FC:s F 19-lag. Inför den här säsongen återvände hon till IFK och spelade där 26 matcher totalt.

Flicklandslagsspelaren My kom till IFK från Eneby inför 2015 och debuterade i A-laget ett år senare. 2019 gjorde hon fyra mål i division 1 för klubben. My som just nu är med det svenska F 18-landslaget till Island som en av totalt 19 uttagna som ska spela dubbellandskamp mot Island, 5 och 7 november.