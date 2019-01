LÄS MER: "Tror han blir ännu bättre"

IFK Norrköping kunde välkomna Christoffer Nyman hem på en presskonferens på tisdagen. Det innebär att anfallaren är tillbaka i truppen, men tröja nummer fem som varit hans klassiska under tidigare år i klubben är upptagen.

Eller?

Lars Krogh Gerson kommer släppa den, precis som han sa när han kom inför förra säsongen.

– Jag kommer släppa den, det hade jag ju lovat, säger Gerson som istället kommer byta till ett annat, nästan lika klassiskt, nummer.

– Jag tar nummer fyra istället, jag har kollat och det är okej för "Ante", säger Gerson om att han tar över förre lagkaptenen Andreas Johanssons nummer.

I somras var det Andreas Blomqvist som släppte tillbaka sin nummer sju till förmån för Alexander Fransson som då kom hem till IFK.

Faktum är att det här inte är första gången just Lars Krogh Gerson får lämna ifrån sig sitt nummer under åren i IFK. Under sin förra sejour, 2013, fick han lämna över sin nummer tolv så då skulle bli fansens tröja som den tolfte spelaren.

"Våra supportrar är värda en egen tröja", sa Gerson då.

Nu får han alltså lämna över ett nummer igen.