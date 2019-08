Det blev två efterlängtade återkomster i IFK:s startelva borta mot Brommapojkarna på Grimsta IP – och ett skönt inhopp efter paus. Både målvakten Andreas Vaikla och Christopher Telo spelade från start efter sina tuffa säsonger i Norge. Efter paus fick även skadedrabbade Pontus Almqvist komma in och visa upp sig igen.

– Vaikla hade det lugnt, jag tror knappt de hade ett avslut förutom någon frispark som kom in. Telo spelade i 90 minuter som vänster wingback och fick göra ett mål också, det var kul. Plus att Pontus kom in och fick 45 minuter, summerade tränaren Stefan Hellberg om deras insatser.

Ett i övrigt namnkunnigt IFK-lag vann matchen med 4–0 och hoppade upp på första plats i den haltande norra U21-tabellen, där IFK har minst antal spelade matcher.

Ian Smith gjorde det första målet efter en halvtimme och efter paus fyllde Kevin Álvarez, Alexander Jakobsen och Christopher Telo på med varsitt mål.

– Ian var ju också tillbaka efter sjukdom egentligen. Han spelade på höger mitt med Kevin som mittback bakom sig och båda gjorde varsitt nickmål. Det mest positiva i dag var nog Kevin. Han skötte sig riktigt bra och gjorde sin bästa match sedan han kom, sa Hellberg.

IFK var alldeles för bra för BP den här dagen.

– Det blir så i vissa matcher, beroende på vilka man får med i U21-laget. Det viktigaste för våra yngre spelare var att få en sån här bra match tillsammans med de andra. Det är viktigare vilka man spelar med än mot, konstaterade Hellberg om utvecklingen av talangerna.