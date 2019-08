På flyget hem från södra Israels kvalmiga hetta hade IFK en besvikelse över att Europa League-äventyret tagit slut. Men också ett helt gäng knutna nävar för att göra något bra av resten av säsongen.

Det gav en vecka med precis de besked laget behövde ge både sig själva och omgivningen.

2–0 mot Sirius var lika mycket av en seger mot förutsättningarna efter den långa resan från Israel – utan skönspel hanterade laget det perfekt och tog ändå tre viktiga poäng i Uppsala.

Mellan det och nu säkrade man upp fortsatt cupspel med ett lag där många av de ordinarie spelarna fick nödvändig vila. 6–1 mot IFK Timrå var också viktigt. När veckan sedan avslutades med 5–0 och en markering att IFK inte tänker ge bort något den här hösten var det precis det många runt de vitblå har väntat på.

Fem mål framåt av fem olika målskyttar.

Islossning och Depeche Modes "I just can´t get enough" ur högtalarna tre gånger om.

Klubbrekord med fem raka allsvenska nollor. Eller om ni så vill: Det är nästan 451 minuter sedan Hosam Aiesh satte senaste målet bakom Isak Pettersson. Aiesh har till och med hunnit byta klubb sedan Pettersson fick vittja ett allsvenska nät senast ...

Att det dessutom var 27 passningar i rad innan Kalle Holmbergs förlösande 1–0, att laget fick säsongens första straff med sig och att Kevin Álvarez till slut fick göra allsvensk debut var fler saker som Peking kunde stuva in i bagaget mot den allsvenska spurten.

Givetvis är det värt att påpeka att Helsingborg var allt annat än imponerande.

Verligen allt, allt annat.

Men ändå: När IFK spelar som mot på söndagen är man bra. Det är svårt att stå emot när laget håller i bollen, varierar spelet och dessutom har ett bra hot i djupled. Både Simon Thern och Alexander Fransson tog tag i innermittfältet från start och Sead Haksabanovic är på väg mot att bli den spelare Peking drömde om när man lånade hem honom från West Ham.

Det – och att försvaret satt sig mer och mer, efter att säsongen började lite svajigt defensivt, är viktiga nycklar för att laget börjar visa en uppåtgående formkurva.

Att säsongen startade med för många kryss och ett par plumpar är förstås något som kan gräma IFK inför hösten, det är en bit upp till den allra yttersta tabelltoppen. Å andra sidan har spelarna i alla fall gett sig själva chansen att skapa en intressant avslutning på säsongen, med ett litet, litet slagläge att utmana om åtminstone Europaplatserna, efter precis den vecka som man behövde skaka fram.

På tal om veckor: Om IFK haft en bra sådan är Helsingborgs raka motsatsen. Det var lite talande att se IFK-managern Jens Gustafsson med HIF:s huvudansvarige Alexander Tengryd bredvid varandra på presskonferensen. Tengryd kunde summera en vecka med målvakten Pär Hanssons besked att karriären är över, Andreas Landgrens avslitna korsband och ovanpå det Henrik Larssons besked att han hoppar av tränaruppdraget efter inhoppet under sommaren.

Det var inte rätt vecka för "krisklubben" att komma till Norrköping för att möta ett spelsuget IFK. Om man säger så.