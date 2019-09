Fostrad i IFK tog Erik Lindell den långa vägen mot A-laget. Han var på gränsen till att slå sig in under några säsonger och inför den här var planen att komma tillbaka efter två år som utlånad till Degerfors och ta chansen.

Det blev dock inte riktigt så.

Lindell var med på försäsongen, fick spela en del träningsmatcher men till slut kom IFK och han överens om att gå skilda vägar.

– Klart att det var en besvikelse då. Jag kom tillbaka för att slå mig in. Det började jäkligt bra, jag hade förberett mig bra men när träningsmatcherna började fick jag inte riktigt ut allt. Jag var med "B-laget" lite oftare och det kom in flera spelare på min position. Då kände jag att jag inte var etta varken på kort eller lång sikt. Jag ville fortsätta spela på en högre nivå än i en U21-miljö. Det hade varit att ta ett steg bakåt, säger Lindell om hur allt blev.

Därför blev det en permanent övergång till samma Degerfors där han redan hade gjort ett par år. Lindell skrev på för ett plus två år och är mitt uppe i superetta-säsongen just nu. Laget ligger mitt i tabellen under landslagsuppehållet och Lindell har spelat 18 av 22 matcher.

På dessa har wingbacken producerat tre assist.

– Det har inte varit landslagsuppehåll i superettan förut, vi vann mot Halmstad förra helgen och nu spelar vi inte mot Mjällby förrän nästa tisdag. Sedan blir det fyra matcher på tolv dagar.

Är du nöjd med vad du och laget har presterat hittills?

– Det har gått helt okej. Vi är ett stabilt mittenlag, det är så det ser ut. Vi har två raka segrar och kan vi fortsätta så kanske vi kan ta den sista lilla chansen att haka på kampen om en kvalplats. Då måste vi i princip gå rent, men vi har tio poäng ner till negativt kval så det ska inte gå att åka ur. Därför kan vi gå för det lite.

– För egen del har det varit lite upp-och-ner. Jag har varit stabil men tycker inte att jag har hittat de där topparna riktigt, det är få matcher där jag varit så bra som jag vet att jag kan vara. Tidigare har jag ofta formtoppat på våren, nu har det varit lite tvärtom. Jag hoppas det i alla fall, det har känts så de sista två matcherna, fortsätter Lindell som både spelat till höger samt lite till vänster i Degerfors i år.

Eftersom kontraktet är utformat som ett plus två är det inte helt klart vad som händer efter den här säsongen.

Inget är i alla fall hundra bestämt.

– Vi får se helt enkelt. Det finns vissa saker som kan hända men det är absolut ett alternativ att vara kvar här. Jag trivs jättebra och är en viktig spelare här. Sedan strävar man alltid högre upp om chansen dyker upp.

Du har inte gett upp allsvenskan direkt låter det som.

– Absolut inte. Det finns många bra exempel på spelare som gått en längre väg. Daniel Sundgren är ett exempel som tog klivet sent. Han spelade väl fyra år i superettan i Degerfors innan han fick chansen i allsvenskan. Då var han 25–26 år och han har haft en superbra utveckling sedan dess. Allsvenskan är målbilden jag kämpar för varje dag. Ibland tar det lite längre tid bara.

– Samtidigt får jag spela fotboll på heltid här i Degerfors och har det väldigt bra här också.