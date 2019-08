LÄS MER: Olycklig start på semifinalen

Det var i måndagens sjunde heat i Nyköping som olyckan skedde. Vargarnas Viktor Bergström touchade Anton Karlssons bakhjul när han försökte väja ut från svängen och for rakt in i luftstaketet.

Det såg inte så allvarligt ut med själva krocken men effekten blev maximalt negativ för Viktor Bergström.

– Vänster ben följde med in under staketet men höger kom inte under. När jag låg där hade jag foten i maghöjd och felvänd. Jag fick lite panik när jag inte kom loss och kände direkt att det inte var okej, berättar "Vicke" från sjuksängen.

En ambulans följdes av ytterligare två blåljusbilar. Det blev ett långt uppehåll i bortamatchen som Vargarna senare förlorade med 14 poäng inför returen i Norrköping.

Speedway är dock inte att tänka på för Viktor Bergström. Det låter inte särskilt skönt när han redogör för skadorna.

– Det är väl bara låret som har klarat sig. Jag har en spiralfraktur på fotleden och skenbenet har lossnat från leden. Det är dubbla brott, både under knäet och i fotleden. Alla ledband i foten gick av också.

Men du har fått något för smärtan?

– Jag tål ju inte morfin så det känns så där. Men det var värre i går.

Hur känns det mentalt då?

– Jättetråkigt. Det var ju ingen hård smäll heller. Tungt att åka på det här när det har gått bra och vi kör slutspel.

Viktor Bergström blev utpekad som ansvarig för kollisionen och uteslöts till omstarten – även om han själv självklart inte hade kunnat köra igen.

Var Anton framme hos dig efter smällen?

– Nej, och det var nog lika bra det. Det var inte första gången han åkte så där. Det var flera gånger under samma heat som han vek in framför mig. Jag hade ingenstans att ta vägen. Det var Anton som strulade till det.

Griparnas lagledare Robert Henderson säger så här om smällen och Viktor Bergströms olycka:

– Jag lider med Viktor och hans skada men det här var ren och skär racing. Jag kan förstå att han kanske är chockad precis efteråt men det är fult gjort att han går ut och skyller på någon annan. Jag ser inga som helst problem med Antons körning och det finns ju film på det också. Det var ingen annan heller som jag pratade med i går som reagerade på att det skulle vara något oschysst. Anton skulle aldrig göra en fluga förnär men banan vi har i Nyköping är brutalt hal. Det gör att man kan hamna på tvären mitt i svängen. Om det då kommer någon bakifrån med full fart och rak cykel och inte har koll på det kan det bli att man går på bakhjulet.

Efter operationen i Nyköping får Viktor Bergström följa semifinalreturen från sidan. Utom han själv i laget blir Vargarnas uppgift ännu tuffare.

– 14 poäng, men ingenting är omöjligt, säger han.

Viktor Bergström kan lägga till ytterligare en svår skada till den välfyllda ryggsäcken.

– Det har varit det mesta. Nacke, rygg och lungor. Båtben och brännskadat ben så jag fick flytta lite hud. Nu var det ju andra benet så det blev lite balans, skämtar han.

Det är ingen snäll sport ni håller på med.

– Nej, och vi vet ju om det.

Hur ser du på framtiden?

– Ingen aning. Just nu tar jag en dag i taget. Efter operationen handlar det om att kunna gå igen och att foten blir bra, konstaterar Viktor Bergström.

Returmötet i Norrköping körs nästa torsdag.