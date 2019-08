Det var ingen fotbollsupplevelse som gick till historien, men IFK-segern med 1–0 under den regngråa himlen i kuststaden Liepaja i Lettland räckte så gott för att säkra IFK:s viktiga avancemang i kvalet till Europa League (sammanlagt 3–0). Efter 2–0 hemma på Östgötaporten var det primära att kontrollera returmatchen i Lettland och det gjorde det "Europa-klädda" gulblåa IFK Norrköping utan större bekymmer och när inhoppande Sead Haksabanovic prickade in segermålet i den 89:e minuten var avancemanget klappat och klart.

Det blev egentligen aldrig någon större dramatik. Efter en första halvlek som i stort var befriad från målchanser skapade hemmalaget Liepaja en gyllene chans i den 53:e minuten när IFK-målvakten Isak Pettersson elegant använde sina reflexer och styrde skottet från Friday Emeka till hörna. Mål där och det kunde blivit något som liknade ett drama, men nu kunde IFK tämligen behagligt defilera mot slutavancemanget och spurtade även hem torsdagssegern via Haksabanovics påpassliga mål.

Ett par hundra IFK-supportrar hördes väl på matcharenan och fick alltså det stora nöjet att fira.

I nästa omgång väntar nu israeliskt motstånd för IFK. Detta i form av Hapoel Beer Sheva som under torsdagskvällen avancerade i kvalet via 1–1 i returen mot Kairat Almaty från Kazakstan. Beer Sheva var favoriter på förhand efter 2–0-segern på hemmaplan, men de hamnade i trubbel direkt i Almaty. Rade Dugalic gjorde 1–0 i första halvlek och Almaty var nära att göra det målet som skulle innebära förlängningsläge.

Istället drog Yeldos Akhmetov på sig sitt andra gula kort och hemmalaget hade bara tio man på plan. När Dugalic gjorde sitt andra mål i matchen – den här gången i fel bur – kunde Beer Sheva enkelt spela av resten av matchen, som slutade alltså slutade 1–1. Israelerna har vunnit den inhemska ligan tre av de fyra senaste åren och blir ett tufft motstånd för IFK. Första matchen spelas i Norrköping, på Östgötaporten torsdagen den 8 augusti.

Så startade IFK mot Liepaja: Isak Pettersson - Rasmus Lauritsen, Kasper Larsen, Filip Dagerstål - Simon Skrabb, Gudmundir Thorarinsson (ut 90 - Castengren in), Simon Thern (ut 78 - Andreas Blomqvist in), Alexander Fransson, Lars Krough Gerson - Kalle Holmberg (ut 56 - Haksabanovic in), Christoffer Nyman.