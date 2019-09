Seriens målgladaste lag mot ett IFK med fem raka nollor.

Det var ingångsvärdena till det heta mötet på Östgötaporten, när det värsta regnet och åskan hade dragit förbi Norrköping.

IFK fick ett tidigt avbräck när nyckelspelaren Simon Thern linkade av med en lårskada, efter en smäll från tidigare IFK:aren Imad Khalili. Det blev kvitterat i den kategorin bara ett par minuter senare när Bajen-profilen Alexander Kacaniklic också tvingades byta på grund av en tidigare skada.

Christoffer Nyman fick ett par halvlägen men annars var det en chansfattig första halvtimme. Mer ställningskrig än rock´n´roll.

Sedan exploderade det efter 40 minuter med Kalle Holmberg två gånger om. Först räddade Dennis Widgren på mållinjen efter Holmbergs dribblingsraid och minuten därpå smet hans skott precis utanför Johan Wilands stolpe.

Men IFK fick in ett mål precis innan paus. Det var Filip Dagerstål med halvlekens sista och lösaste spark. En passiv Hammarbymålvakt hamnade på hälarna medan Dagerståls fösare studsade förbi alla och in i mål via stolpen.

– Inget jättehårt avslut men den satt. Jag vet att vi är starka på fasta situationer. Våra danskar Kasper (Larsen) och Rasmus (Lauritsen) tar det mesta på huvudet så jag letade bara upp en bra position och hoppades att bollen skulle hamna där, beskrev Filip Dagerstål i pausintervjun med CMore.

Så här tyckte han om halvleken i stort:

– En ganska jämn match. Försvarsmässigt gör vi det bra men vi slarvar lite för mycket i passningsspelet. Vi måste hålla i bollen lite bättre.

I början av den andra halvleken hade både Nyman och Holmberg fina skottlägen för att dryga ut ledningen. Hammarby kontrade med en rökare strax över ribban från allsvenskans skyttekung Mujo Tankovic – men Isak Pettersson nolla var intakt efter en timme.

Det var den också efter Hammarbys jättechans i den 61:a minuten. Simon Sandberg skyfflade in bollen mot det tomma målet men Simon Skrabb kom glidande som en hockeyback och lyckades freda målet.

Bajen växlade upp i jakten på en kvittering och 1–1 hängde i luften även när Nikola Djurdjic nickade i stolpen.

Men IFK gick för tvåan åt det andra hållet och Nyman hade en fräsare som gick strax över. Pigge Sead Haksabanovic bjöd också på finesser och ett hårt närskott som Wiland fick kämpa med.

Det blev dock Haksabanovic som punkterade matchen definitivt med ett riktigt snyggt mål. I den sista stopptidsminuten kom han ensam mot två backar. Han tunnlade först Mads Fenger Nielsen innan han stänkte in 2–0 förbi Wiland.

Det gav tre nya IFK-poäng och sviten med hållna nollor är nu uppe i sex raka matcher.

Sead Haksabanovic var en glad målskytt som tog plats framför CMore-mikrofonen efter matchen. Så här sa han om sitt mål:

– Jag såg en fri yta. Backen öppnade benen lite så jag körde en tunnel.

Han var nöjd med matchen i stort – och sin egen sköna höstform.

– Jag känner mig snabb och stark och jag sa innan matchen att jag vill få med mig det. Vi vet att Hammarby är bra på konstgräs men vi försvarade oss bra. Vi tror på det vi gör.

13 125 åskådare kom till matchen på Östgötaporten.