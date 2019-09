Att åka västerut, till ett höstruggigt Falkenberg, och hämta tre poäng är aldrig helt enkelt. Desto starkare då av IFK Norrköping att tämligen bekvämt avfärda ett krigande och nedflyttningshotat motstånd på det sätt man nu gjorde under söndagskvällen. 2–0 var segersiffror som kändes helt logiska efter en IFK-insats som lyste höstform och självsäkerhet.

– Viktigt att få 1–0 i första halvlek så att de inte bara kunde backa hem och vara nöjda med en poäng, sa målskytten Simon Skrabb till CMore i paus.

Det var just formstarke Skrabb som spräckte nollan på Falcon Alkoholfri Arena när han i 37:e matchminuten tryckte dit 1–0 sedan Gudmundur Thorarinsson pressat in ett inlägg från vänster, där först Christoffer Nyman dök upp utan att få träff på bollen. Men, när sedan Skrabb fick chansen i momentet efter gjorde han inget misstag utan sköt kompromisslöst in ettan för IFK i nät. Helt logiskt och rättvist då IFK ägt den första halvleken spelmässigt och dominerat matchbilden.

– Det känns riktigt bra. I somras var jag ju mest wing back, men nu är jag tillbaka i anfallet, sa målskytten Skrabb till CMore.

Falkenberg hade överhuvudtaget svårt att skapa några chanser, mot den så stabila IFK-defensiven som nästan känns omutlig för stunden i allsvenskan.

I den andra halvleken kändes det också som att luften gick ur hemmalaget något när samme Skrabb fälldes i den 54:e minuten och domaren blåste straff för IFK. Straffen var solklar och Christoffer Nyman gjorde inget misstag utan satte bollen säkert till höger om målvakten till 2-0 för IFK. Nymans nionde mål i årets seriespel.

– Jag försökte vänta ut honom (målvakten) och det gick ju bra, sa Nyman till CMore om sin strafftaktik.

IFK defilerade sedan säkert mot de tre poängen och vann hur rättvist som helst. Statistiken berättade att IFK hade 24 avslut och Falkenberg ... tre. Dessutom höll Kamraterna återigen nollan (åttonde gången på de nio senaste matcherna) och knappade även in på AIK i toppskiktet, då Solnalaget "bara" spelade 1-1 borta mot Elfsborg. En bra söndagskväll för IFK, med andra ord.

– Jag tror vi har bra möjligheter att klättra. Det är en tajt tabell och vi tar en match i taget, sa Christoffer Nyman till CMore.

I nästa omgång väntar en ny bortamatch för IFK, nu borta mot GIF Sundsvall, som likt Falkenberg kämpar i botten. Under söndagen tog Giffarna tre blytunga poäng när laget vände till seger hemma mot Sirius.