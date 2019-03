Mot Malmö FF gjorde Larsson ett, mot Sarpsborg blev det två riktiga måltjuvsmål.

– Jag ser att (Johannes) Vall kommer komma förbi, så jag tar mig framför min mittback. Jag skriker på JV hela vägen, som tur är hör han mig och spelar in den så jag kan rulla in den i öppet mål, förklarade Larsson efter matchen. I den 66:e minuten gjorde Larsson sitt andra mål, då han stötte in Kevin Álvarez hårda inspel i nättaket.

Christoffer Nyman och Simon Skrabbs skadeproblem har gjort att konkurrensen i IFK:s breda anfallsbesättning lättat något. "Totte" är tillbaka, och unge Pontus Almqvist har visat att han kommer utmana om speltid. Larsson, som bildade anfallspar med Kalle Holmberg både mot MFF och Sarpsborg, har stärkt sina aktier under de senaste månaderna.

– De två målen idag säger något om Jordans utveckling. Han är väldigt lojal, hamnar inte i besvikelse eller frustration utan jobbar stentufft för lagets bästa. Han använder färre tillslag och jobbar mer i maxfart nu. Han har haft en enorm utveckling sedan vi kom tillbaka i januari, det är väldigt kul att se, sa tränare Gustafsson efter matchen.

Jordan Larsson var på märkbart bra humör efter matchen, som han analyserade så här.

– De pressade hårt första 20, då får vi inte tag i bollen. De skapar väl inga riktigt farliga lägen, men det är jobbigt att möta ett motstånd som vinner tillbaka bollen direkt. Vi gör 1–0, äter oss in i matchen och tar över.