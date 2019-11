Att Lennart Johanssons pokal delas ut, och lyfts upp mot skyn över Östgötaporten, börjar bli en vana. 2015 var det IFK Norrköping som klarade uppdraget att ta "hem" pokalen med stort guldfirande på Tyska Torget.

2017 säkrade Malmö FF sitt guld tack vare seger i Norrköping, och nu var det Djurgårdens tur att höja bucklan. Inte efter seger men krysset räckte för stockholmarna. De fick dock slita rejält. Ofta i liknande situationer är det motivationen som till slut tar ut sin rätt.

Just så var det den här gången också. Inte alls så att IFK inte gjorde vad de kunde för det gjorde de verkligen. Någonstans är det ändå någon liten extra procents påslag för det lag som har betydligt mer att spela för. När man även fick avsluta med en man mer sista kvarten blev vägen till guldet öppen.

Eufori och vild glädje bland spelare, ledare och fans hos guldlaget, besvikelse och tomma blickar bland de som tvingas se på när en motståndare firar i det egna "fortet".

Femteplatsen var kanske inte riktigt vad många hoppades på inför säsongen med tunga värvningar av exempelvis Christoffer Nyman och Sead Haksabanovic. Med facit på hand visade det sig bli en för lång startsträcka innan de nya "pusselbitarna" synkade ihop. Inledningen på allsvenskan var riktigt svag av IFK, vilket man får lida för nu när tabellen summeras en sista gång. De avslutande två tredjedelarna av serien har varit riktigt bra, men glappet till topptrion var redan för stort.

Nu är problemet med ett antal spelare in och ut ur truppen inför – och även under – varje säsong på intet sätt unikt för just IFK Norrköping utan gäller för alla toppklubbarna. Manager Jens Gustafsson har varit tydlig med att man nu helst satsar på de unga egna killarna som bankar på porten till mer speltid nästa år. Pontus Almqvist (piggt inhopp igen!) har exempelvis alla förutsättningar att blomma ut till nåt riktigt bra.

Sead Haksabanovic höst har varit magnifik och hur IFK ska lyckas få West Ham att inte vilja ta hem honom förrän till sommaren blir helgens gåta att lösa. Visserligen var både "Haksa" själv och Gustafsson inne på att det blir spel i den vitblå dressen även i vår, men tillåt mig tvivla.

Isak Pettersson (solklart årets bäste målvakt) och Rasmus Lauritsen blir viktiga att behålla. "Totte" Nyman och "Alle" Fransson har gjort det okej, men här finns mer att hämta. Maic Sema har haft en skadefylld tid men kan bli ett ruggigt offensivt vapen 2020.

I botten står det klart att Sundsvall och Eskilstuna får lämna högsta serien. Kalmar tvingas kvala. Mycket tveksamt om smålänningarna fixar det.