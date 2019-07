FAKTA

IFK Norrköping–FK Liepaja 2–0 (1–0)

Mål: 1–0 (0) Simon Thern, 2–0 (80) Sead Haksabanovic.

Varningar, IFK: Christoffer Nyman. FK Liepaja: –

IFK (3-5-2) : Isak Pettersson – Filip Dagerstål, Rasmus Lauritsen, Kasper Larsen – Lars Krogh Gerson, Alexander Fransson (ut 72), Simon Thern, Gudmundur Thorarinsson, Simon Skrabb – Christoffer Nyman (ut 89), Kalle Holmberg (ut86). Henric Castegren (in 89), Andreas Blomqvist (in 86), Sead Haksabanovic (in 72)

Liepaja (4-3-3): Valentins Ralkevics – Raivis Jurkovskis, Seydina Keita, Denis Ivanovs, Vadims Zulevs – Martins Kigurs, Kristers Tobers, Leonel Strumia – Dodo, Friday Emeka, Amancio Fortes.

Publik: 5440