Med två poäng till är det helt säkert. Finland har ett jätteläge att ta sig vidare till landets första EM-slutspel någonsin, tillika det första stora mästerskapet över huvud taget.

Behåller man andraplatsen i gruppen bakom Italien är det klart.

Och det är ett guldläge som laget har skaffat sig med fem poäng ner till jagande Armenien och Bosnien Hercegovina med två matcher kvar. Finland möter avsågade Liechtenstein hemma i Tölö och kan säkra platsen redan där.

Om det inte går har man även match mot Grekland borta i gruppspelets sista omgång. Ett Grekland som också är borta från chansen.

Nu har förbundskaptenen Markku Kanerva tagit ut de spelare som ska få chansen att skriva historia. Och IFK:s anfallare Simon Skrabb är återigen en del av den finska truppen. Skrabb har varit med genom det här kvalspelet och har totalt gjort tolv landskamper.

– När jag kom in där var det ofta ett förlorat kval och det handlade om att få in lite ströpoäng så att det inte skulle se överdrivet dåligt ut i kvaltabellen. Nu har man istället gått och väntat sedan juni på de här kvalmatcherna för att få skriva historia med Finland. Det är en ära att få vara med på den resan som vi gör nu, sa han till Sporten tidigare under hösten.

Nu står det finska laget inför avgörandet.

– Vår resa är på slutrakan och det är dags för den stora finalen. Vi vill knipa segern på hemmaplan och säkra EM-biljetten, säger Markku Kanerva till finska Yle.