"When the Saints go marching in" sjöng de rödvita bortasupportrarna.

Curva Nordahl som tagit steget österut på Östgötaporten klädde sin läktare i gulablå färger för att symboliskt ena fotbollslänet, "Östergyllen".

De som kom, fick vänta länge på en plats i solen.

Långa köer ringlade sig utanför den för dagen internationella arenan trots Uefa-kontrollanter, reglementen och protokoll. De sista supportrarna som kunde sätta sig ned efter knappa 20 spelade minut av returen på Europa League-kvalet..

En match som bjöd på småtrevlig, men chansfattigt inledning sett till IFK:s stora bollinnehav.

När väl publiken bänkat sig kom till slut också utdelning på entrépengen i den 36:e matchminuten.

Isak Pettersson satte igång ett anfall efter att han reflexräddat Gary Shaws farliga nick, någon meter framför IFK-målvakten.

Omställningen kom till vänster om det Irländska målet. Thern spelade snett inåt mot Alexander Fransson, hans avslut täcktes men bollen hamnade framför fötterna på Jordan som lugnt kunde bredsida in bollen.

Det som var nära att bli en reducering och målkontakt för gästerna, blev en fullträff för IFK.

Allsvenska skytteligaledaren Jordan Larsson som varit inblandad i tre högpotentiella anfall, kunde lägga till internationell målskytt på sin meritlista för IFK Norrköping.

Irländarna som egentligen inte hade något att förlora i den sista halvleken, tog över allt mer av spelet och bollinnehavet.

Gästerna som haft förtvivlat svårt att göra mål i ligan, försökte med två, tre avslut efter en frispark men två gånger täcktes de av IFK-spelare på mållinjen.

Det var framförallt på de fasta situationerna som det rödvita laget hade sina bästa möjligheter.

Speciellt efter att Gary Shaw ersatts av Dean Clarke.

Trodde de flesta.

Conor Cliffords kanon han knappt någon se. Via ribbans undersida studsade den bakom Isak Pettersson. Det var match igen, och det var på irländarnas villkor.

Korten haglade ganska vilt från den makedonska domaren som började få problem med att kontrollera matchen.

IFK också.

Till slut kom ett vackert samarbete mellan Gudmundur Thorarinson och Kalle Holmberg som väggade sig från mittfältet in i straffområdet. Där gjorde Kalle Holmberg inget misstag utan lyfte vackert in 2–1.

Totalt 4–1 i mötet mot St Patrick's Athletics.

IFK kommer få ställa in sig på att åka till Lettland och möta FC Liepaja, som vann med 1–2 borta mot vitryska Dinamo Minsk.