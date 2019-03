SVT Sport har under ett antal år undersökt svenska idrottslags publiksnitt inom samtliga idrotter.

Fotbollen brukar dominera, så även den här gången men för första gången sen 2012 når ett ishockeylag topp fem på publikbarometern.

Det är Frölunda som är femma i publikligan med sina 10 071 åskådare i snitt på sina hemmamatcher 2018. Därmed passerar man stadskollegan i fotbollsallsvenskan, IFK Göteborg, som tappade hela 19 procent av sina åskådare, till 9 978 i snitt.

IFK Norrköping då? Laget är kvar som sjua bland alla landets idrottsklubbar med ett hemmasnitt på 9 172, en ökning med två procent jämfört med året före.

Hammarby toppar på 23 679 före AIK på 23 664. En hårfin skillnad.

Vita Hästen har tappat till plats 52 från 46 med ett snitt på 2 272, minus 18 procent i Hockeyallsvenskan.

Topp 15: 1) Hammarby (fotboll), 23 679 (plus sju procent), 2) AIK (fotboll), 23 664 (plus 33 procent), 3) Malmö FF (fotboll), 14 921 (minus 18 procent), 4) Djurgården (fotboll), 12 306 (minus 24 procent), 5) Frölunda (ishockey), 10 071 (plus fyra procent), 6) IFK Göteborg (fotboll), 9 978 (minus 19 procent), 7) IFK Norrköping (fotboll), 9 172 (plus två procent), 8) Helsingborg (fotboll), 8 013 (plus 19 procent), 9) Djurgården (ishockey), 7 355 (plus tre procent), 10) Färjestad (ishockey), 7 231 (plus minus noll), 11) Malmö (ishockey), 6 888 (plus sex procent), 12) HV71 (ishockey), 6 550 (minus en procent), 13) Elfsborg (fotboll), 6 317 (minus tio procent), 14) Linköping (ishockey), 6 079 (plus sju procent), 15) Östersund (fotboll), 6 020 (plus 14 procent).