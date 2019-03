LÄS MER: Jordan i målform bakom IFK-seger

Frågan är hur stor del av den vitblå elvan mot Sarpsborg som kliver ut även mot nykomlingen Helsingborg nästa söndag?

Nio av elva är min gissning.

Isak Pettersson är självklar i målet. Backlinjen med Filip Dagerstål, Rasmus Lauritsen – som han imponerar, den unge dansken! – och Henrik Castegren känns trolig även på Olympia. En skadefri Kasper Larsen hade varit mer eller mindre given, men efter sin månadslånga frånvaro lär han knappast vara en startman om elva dagar. Lars Krogh Gerson, just nu på landslagsuppdrag med Luxemburg, lär inte heller vara det.

Även i anfallet var det nog premiärduon vi fick se på onsdagseftermiddagen. Jordan Larsson och Kalle Holmberg kompletterar varandra fint, även om Kalles försäsong har vissa frågetecken bakom sig. Jordan däremot – stekhet, kul att se skillnaden mot förra året. 2018 gick det tungt med mycket missade chanser och mest bara kortare inhopp. Nu har han redan gjort tio mål under försäsongen. Med bud på många fler. Det lyser spelglädje runt 21-åringen, som under flera år har spåtts en lysande framtid. Genombrottet kanske sker just här och nu. Inte alls otroligt.

Toppduon utmanas normalt sett hårt av publikfavoriten Christoffer Nyman och Simon Skrabb, men båda har dragits med skadebekymmer mer eller mindre hela vintern och våren. "Totte" fick 30 viktiga minuter mot Sarpsborg, kämpade och slet sin vana trogen men var ringrostig när chanserna dök upp. Två missade frilägen, som en fulltränad Nyman hade förvaltat bättre. Han mår bäst av att ta sig tillbaka i lugn takt och blir en perfekt inhoppare mot Helsingborg – var så säkra!

Mitten då? Det är här jag är säker på att vi får se förändringar till premiären. Nye lagkaptenen Alexander Fransson, nu sent inkallad till Janne Anderssons EM-kvalande landslag, har självklart en given plats. Ian Smith, också på landslagsuppdrag men med Costa Rica, är en som Jens Gustafsson har valt att satsa på. Inte fel på nåt sätt, Smith har varit bra på högerkanten men nye Kevin Álvarez tog för sig riktigt bra den här vårdagjämningen. Efter en trög start visade nyförvärvet från Honduras kvalité både defensivt och offensivt, bland annat med ett fint lågt inspel till Jordan Larssons 3–0. Tror ändå att Kevin behöver lite mer tid innan han är redo att utmana om platsen fullt ut.

På vänsterkanten var jag återigen imponerad av Johannes Vall. Killen från Falkenberg var bänkad hela förra allsvenska säsongen, men har fått flera chanser i år. Och tagit dem, med en ny stark insats nu. Trots det har jag svårt att se att Vall petar Gudmundur Thórarinsson. Att "Gudi" flyttar i sommar är högst troligt – då blir det den perfekte lagspelaren Valls tur.