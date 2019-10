Den allsvenska slutomgången och en "slagsida" på intäktssidan tog upp en del av de närmare två timmarna på IFK Norrköpings medlemsmöte på tisdagskvällen.

Klubbdirektör Jens Magnusson redogjorde för det ekonomiska nuläget.

– Det finns fyra stora intäktsströmmar i IFK – publik-, marknads-, transfer- och övriga intäkter. I övriga räknar jag in även bidrag, som egentligen är sändningsrättigheter från Svensk Elitfotboll, SEF. Vi kan se en bra ökning i publikintäkter jämfört med föregående år. Givetvis spelar Europamatcherna in där. Allsvenskan har inte riktigt nått upp i det publiksnitt vi hade önskat. Däremot har vi en betydligt bättre intäkt per såld biljett så ekonomiskt ser det vettigt ut där, sa Magnusson.

De senaste årens försäljning av spelare till proffslivet i Europa har blivit en allt viktigare intäktskälla för IFK. Kanske rent av för viktig.

– Transferintäkter har skapat unika resurser till vår förening, och i år blir inget undantag. Efter tredje kvartalet utgör transferintäkter nästan 50 procent av föreningens totala intäkter. Det kan göra mig som ekonom lite orolig. I föreningen ser det väldigt bra ut på sista raden med ett kraftigt plus just nu, men mycket är då relaterat till transferintäkter. Parken Event och Arena har också haft en väldigt positiv utveckling, sa direktören i restaurangen på Östgötaporten.

Ordförande Peter Hunt avslöjade att 2020 blir sista året med namnet Östgötaporten på arenan.

– Vi vet att de nya amerikanska ägarna till Östgötaporten inte vill ha kvar namnet efter nästa år. Vi är öppna för förslag på vem vi skulle kunna sälja namnrättigheterna till. Vi talar ändå om två-tre miljoner varje år. Vi jobbar med den frågan, sa Hunt.

Han och styrelsens Bosse Sundberg gav en del detaljer i den pågående visionen om "arenastaden".

– Vi har jobbat sen förra hösten för att titta på en utveckling av våra tillgångar, bland annat södra planen. Där pågår ett detaljplanearbete som bygger på att kunna bygga mycket bostäder där. Det i sin tur är ett verktyg för att vi ska kunna utveckla vår egen arena. Varför inte bygga någon sorts punkthus i varje hörn av arenan? I stort är vi ganska långt framme, det kommer krävas mycket pengar men kommer också utveckla den här arenan på ett fantastiskt sätt, sa Sundberg.

– I det långa perspektivet finns det till och med tak över arenan, fyllde Hunt i.

Kritik framkom mot klubbens souvenirutbud, som flera ansåg varit dåligt i många år. Jens Magnusson höll med.

– Jag väljer ändå att se det som en stor möjlighet, efter tre kvartal i år har vi ökat de intäkterna betydligt mot tidigare. Vi är absolut inte i toppen av allsvenskan här, men har en absolut ambition att bli det. Det finns stor potential, sa han.

Allsvenskans avslutande omgång, där guldjagande Djurgården kommer på besök nästa lördag, gav en del bekymrade rynkor hos medlemmarna på mötet.

– Det hanterades inte bra förra gången Malmö vann SM-guldet här 2017, jag kan förstå att många kände sig stötta och illa till mods när polis och hundar placerades vid Curva Nordahl när de tyckte att de kanske skulle stå någon annanstans. Vi har redan haft flera möten med Polisen, klart det blir en väldigt speciell match för oss att hantera där ute men vi ska göra allt för ett så tryggt och bra evenemang som möjligt, sa Magnusson.

Klubbens nya satsning på e-sport gav en del frågor. Direktör Magnusson påpekade att det blir ett test för att se vad det ger. Han berättade också att intäkterna redan överträffat kostnaderna för klubbens lag i e-sport under premiäråret.

Manager Jens Gustafsson summerade säsongen med att avsaknaden av i första hand Andreas Johansson satte sin prägel på inledningen av allsvenskan, men att laget har växt rejält.

– Vi har en otroligt spännande framtid i IFK. Det här är ett år där många är besvikna för att vi inte vann, det fattar jag men förutsättningarna för 2020 ser bra ut. Jag och spelarna vill ha mer, och vi har potentialen att göra det nästa år.