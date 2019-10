Hemma från proffslivet och tillbaka i allsvenskan har Emir Kujovic hamnat mitt i en ny guldrusch. Djurgårdsanfallaren kommer tillbaka till Norrköping på lördag med en sak i sikte.

Ta SM-guld.

Igen.

Hur kommer det bli att komma tillbaka till Östgötaporten igen?

– Jättekul. Jag har inte varit där sedan jag stack utomlands. Jag har velat besöka klubben och staden tidigare men det har inte gått att få ihop. Något år när jag var hemma spelade de borta och det passade inte på så sätt. Nu ska det bli kul att komma dit igen.

Han kommer inte direkt tillbaka under några vanliga former. Det är en match med allt på spel och där han möter sin förra klubb i nya färger.

– Ja, det är mycket på spel, konstaterar Kujovic.

Vad talar för er i guldracet?

– Vi tar en dag i taget, klart att vi vet att det är en tuff match men vi känns inte nervösa. Vi vet vad vi ska göra.

Känner du att det är samma känsla som det var 2015 när ni skulle säkra guldet med IFK?

– Litegrann måste jag säga. Då skulle det också avgöras i sista matchen och även då var det i en av de tuffaste bortamatcherna man kunde ha (Malmö). Vi var mer eller mindre tvungna att vinna. Nu har vi också en av de tuffaste bortamatcherna, vi vet att Norrköping är ett riktigt bra lag.

Har du nytta av att du varit i den här situationen tidigare?

– Det är klart att den erfarenheten är bra, den kan hjälpa mig, ger mig självförtroende och ett lugn.

Djurgården vann mot Örebro i söndags och skapade på så sätt det läge man har inför sista omgången. 3–0 hemma på Tele2 Arena var stabilt, precis som hela Djurgården varit under den här säsongen.

Emir Kujovic kom in efter pausen och satte sista målet inför hemmapubliken.

Den här onsdagen, när Sporten får en telefonintervju med honom, är laget ledigt och samlar batterierna inför de sista dagarna av säsongen.

31-åringen låter som att han trivs i situationen och jagar inte upp sig trots vad som står på spel.

Är det samma lugn i Djurgården nu som man upplevde när ni stod i samma läge i Norrköping?

– Jag tycker det. Sedan är det lite mer tryck här i Stockholm än det var i Norrköping men 2015 var vi väldigt coola och lugna. Vi ändrade inte på något bara för att vi var tvungna att slå Malmö. Sedan hade vi också lite flyt med att de fick en utvisad (Markus Rosenberg) tidigt vilket såklart gjorde det lite lättare att spela vårt spel. Nu är vi lediga idag och tränar torsdag och fredag men jag kan inte tänka mig att vi kommer ändra på något i vårt spel heller inför lördag.

Med tre poäng ner till jagande Malmö FF och Hammarby är det ett läge där Djurgården faktiskt kan åka till Östgötaporten och vara en vinnare vi oavgjort.

Kryss räcker.

Hur förhåller man sig till det?

– Det är svårt att gå in i matchen på det sättet. Jag har aldrig under min karriär gått in i en match och spelat för att få kryss. Det går inte. Om vi spelar vårt spel och försöker vinna matchen är det stor chans att det kommer räcka.

Hur gör man mål på IFK som inte släppt in mål på Östgötaporten sedan 7 juli (mot Häcken)?

– Det visste jag inte. Men vi har stor respekt för dem och måste gå för det. Vi är väldigt starka även på bortaplan och är också svåra att göra mål på.

Är du nöjd med din egen säsong sedan du kom hem från Tyskland?

– Jag kan ännu mer, jag har mest varit inhoppare så här långt, bara startat två matcher och inte spelat 90 minuter någon gång än. Men poängskörden är jag nöjd med utifrån det, svarar Kujovic som svarat för fyra mål och två assist sedan han lämnade Fortuna Düsseldorf för allsvenskan.

Eftersom åren i belgiska KAA Gent samt i tyska 2.Bundesliga och Bundesliga inte innehöll så mycket speltid har Djurgården sagt hela tiden att man ska ha tålamod.

Var du beredd på att det skulle ta lite tid med tanke på det?

– Både ja och nej. Det var mycket adrenalin och man var uppumpad när man kom hem och ville bara spela så mycket som möjligt. Men man måste ha respekt för att jag inte spelat så mycket på ett och ett halvt år i Tyskland. Självförtroende har jag alltid haft men att komma helt i form för 90 minuter gör man bara genom att spela så mycket som möjligt. Det kommer att komma mer från mig.

När du kom till Djurgården i somras, fanns det flera alternativ då?

– Det fanns lite, både utomlands och i Sverige också. Men jag fick en bra känsla tidigt av Djurgården, jag var uppe och träffade dem också. Jag trivs jättebra här och har blivit bra mottagen.

Visade IFK intresse på något sätt?

– Nej.

På lördag får anfallaren chansen att komma tillbaka till Östgötaporten ändå. I jakten på sitt andra SM-guld.