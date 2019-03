Linus Wahlqvists första säsong i den tyska fotbollen har innehållit tre olika tränare. Nyligen tog Christian Fiél över i klubben och i hans första match blev det en poäng för laget hemma mot Bochum.

Linus Wahlqvist spelade 90 minuter då.

Den här helgen?

Då blev det inget spel alls. Varken för honom eller någon annan i laget. Dynamo Dresdens bortamatch mot Greuther Fürth på Stadion am Laubenweg fick ställas in under dagen på grund av varningar för extremväder. Redan då öste regnet ner och det förväntades stormvindar på runt 25 meter per sekund lagom till matchstart.

Beslutet blev oundvikligt.

Och både spelare och fans som tagit sig dit för matchen fick vända hem igen.

– Arrangören, som organiserat matchen, kan inte garantera säkerheten för åskådarna på arenan i sådana svåra stormvindar. Så att ställa in matchen var oundvikligt. Vi är väldigt ledsna för de mer än 2 000 Dynamo-fansen som rest med oss hit, som på grund av det korta varslet redan var på plats. Säkerheten och människors hälsa går alltid i första hand, så efter att arrangören diskuterat med all säkerhetspersonal och vägt alla alternativ fanns det ingen annan lösning än att ställa in, säger Dynamo Dresdens kommunikationschef Michael Born till klubbens hemsida.

Dynamo Dresdens spelare befann sig på hotellet när beskedet kom och fick, istället för att åka till arenan och värma upp för match, ta bussen hem igen.

Något nytt datum är ännu inte spikat.