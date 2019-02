Det är snabba ryck för tjejlandslaget som nyss kommit hem från miniturneringen i spanska Pinatar. Nu väntar läger för 32 spelare som kallats av förbundskaptenen Pär Lagerström.

Tre av spelarna kommer från IFK Norrköping. Målvakten Sofia Hjern, som nyligen lämnade Linköpings FC för IFK, är kallad sedan tidigare. Även Ronja Karlsson Törnborg är med från IFK.

Under måndagen blev det även klart att Norrköpingsklubbens My Cato kallas in till lägret efter att Hanna Gunnarsson från Västerås BK 30 lämnat återbud. Under lägret, som pågår 20–24 februari, kommer man både träna och spela en internmatch. Det ska förbereda spelarna inför EM-kvalet som avgörs i Borås 23–29 mars. Där ställs det svenska laget mot Polen, Spanien och Slovakien.