Christoffer Nyman är hemma igen. Det som varit på gång ända sedan i somras kunde till slut nå i mål. Med ett halvår kvar på kontraktet valde till slut Eintracht Braunschweig att gå med på en försäljning av anfallaren.

För någon vecka sedan avslöjade Sportexpressen att IFK var på väg att skriva ett så kallat "pre-contract" som skulle gälla från kommande sommar.

Det bekräftar nu managern Jens Gustafsson.

Efter den ordinarie presskonferensen säger han:

– Jag tycker han kom åtta månader för sent, haha. Men det är klart att när det började närma sig gick det snabbt. En del i det är att "Totte" skrev avtal med oss direkt efter nyår, vilket vi kunde göra eftersom han hade sex månader kvar på kontraktet då. Men det var inte förrän igår (måndag) som vi vågade hoppas och tro på att det skulle lösa sig redan nu för vi ägde inte frågan.

Har det varit svårt att få Braunschweig att gå med på affären?

– De ser till sitt bästa och har sina skäl att agera som de gör. Det är inte så att de jublar över att "Totte" är här.

Är det en dyr affär för IFK?

– Utan att gå in på det alltför mycket så är sådana här typer av rekryteringar stora investeringar för IFK som klubb. Den har möjliggjorts på grund av hur vi har agerat tidigare med försäljningar och liknande. Utan det hade det aldrig gått.

Hur känns det att ha honom här och på plats nu?

– Fantastiskt. Jag tror jag delar den känslan med de allra flesta om jag ska vara ärlig. För hela Norrköping tror jag att det är en väldigt stor dag. Alla sluter upp bakom "Totte" och det gör de på grund av den ödmjuka människan han är och förmågan han har att offra sig själv för andra.

Jens Gustafsson berättade på presskonferensen att man har skrivit fyraårskontrakt med Nyman som därmed går in och konkurrerar direkt i anfallsuppsättningen.

Vad kommer han tillföra som spelare?

– Allt. Referensen för hur exakt vi vill att spelarna ska vara i IFK. Det hårda arbetet, förmågan att fatta beslut för lagets bästa och göra uppoffrande saker. Dessutom är han fortfarande i en ålder som gör att vi tror att han kan bli ännu bättre än han är idag.

Var ser du honom främst och vilket system kommer ni spela?

– Som forward såklart. Men hur vi väljer att spela kan jag inte svara på. Han kommer passa oavsett. Eftersom vi valt att sälja David (Moberg Karlsson) som hade en ganska unik roll i det 3-4-3 som vi spelat, och de andra kanske passar bättre att spela med två forwards, så kan det bli så att vi gör det. Det får vi se. Det är små detaljer, det viktiga är att vi kommer sträva efter att spela en offensiv och anfallsglad fotboll som inspirerar spelarna.

Vad kommer ni plocka in mer i truppen?

– Vi var väldigt nöjda igår och är ännu mer nöjda idag. Det är inte så att det pågår en enorm aktivitet just nu men vi har jobbat ett halvår med det här fönstret. Nu jobbar vi mer med sommarfönstret även om det här var unikt i sig. Men jag kan inte svara på hur vi gör, vi kan tänka oss att ta in någon mer men vi kan också stänga butiken. Det har mindre med oss att göra och mer med andra saker för vi kommer inte ta in spelare bara för sakens skull.

Samtidigt lever IFK med risken att det kan bli intresse runt någon mer spelare ur den befintliga truppen. Enligt Jens Gustafsson pågår inget sådant just nu dock.

– Absolut inte, men den 31 mars tror jag inte truppen kommer se ut som den gör idag för det vore inte rätt mot spelarna. Nu har vi ett numerär med för många spelare när alla är här och friska. Men eftersom jag tycker vi sitter med trumf på handen tycker jag vi ska ge alla möjligheten och se var utvecklingen tar vägen. Det händer så mycket de här månaderna, svarar Jens Gustafsson.