Ösregn och en bitande kylig luft på Kopparvallen gjorde inte direkt fotbollstempen på topp när IFK klev in för rivalmötet med Åtvidaberg, numera i division 1.

De båda lagen spelade samtidigt i allsvenskan 2015 men sedan dess har det gått åt olika håll för de båda främsta östgötaklubbarna.

Efter uttåget ur svenska cupen i lördags var det ett ungt IFK som kom till spel den här gången – knappast särskilt många i startelvan som också lär starta i den allsvenska premiären mot Helsingborg om en knapp månad.

IFK hade mycket boll i början, till synes formerade i ett slags 4–3–3.

Men ÅFF skapade också lägen under den chansmässigt ganska jämna första halvtimmen.

Därefter kom dock IFK:s lyckominuter som i slutändan grundlade segern.

Majkel Bagir, ny anfallare i Sylvia som fick chansen den här gången, höll sig framme och nickade in 0–1 från nära hålla via stolpen. Bara knappt två minuter senare frispelades Pontus Almqvist som säkert skarvade in 0–2.

Assisten: Alexander Jakobsen på ett utsökt sätt.

Ett resultat som stod sig halvleken ut.

Åtvidaberg skapade några lägen direkt efter pausen, närmast var Patrik Gustavsson som nickade tätt över efter ett mönsteranfall på vänsterkanten. David Mitov Nilsson behövde inte ingripa där, något han dock fick göra lite senare när han dök ner och plockade en ny nick.

Alexander Jakobsen prickade stolpen för IFK efter en knapp timme, vilket var bortalagets närmaste möjlighet att utöka ledningen så långt in i matchen.

Annars var det Åtvidaberg som skapade mest efter pausen. Laget hade en hel del "nästan-lägen" som dock inte gav utdelning. I takt med byten och att kvällen led blev det alltmer avslaget på Kopparvallen där det inte blev några fler mål.