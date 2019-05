FOTBOLL En tuff uppgift väntar IFK Norrköping på måndagskvällen då man tar sig an formstarka Hammarby på Tele2 Arena. Christer Gustafson och David Iwung är på plats i Stockholm och snackar upp matchen och diskuterar IFK:s lovande insatser den senaste tiden. Sändningen drar igång klockan 17, men du kan skicka in dina frågor redan nu via formuläret här nedanför.