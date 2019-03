Linus Wahlqvist – Dynamo Dresden, 2. Bundesliga.

22-åringen har på senare tid varit ordinarie i ett väldigt formsvagt Dresden. Laget ligger på 14-plats och har sju raka utan seger (fyra förluster, tre kryss). De har inte vunnit i ligan sedan den 23:e december då man slog Duisburg borta med 3–1, och då var inte Wahlqvist med. Senast han var med och vann en match var den 25 november, alltså för över fyra månader sedan.

Lagets form gör att de börjar sjunka oroväckande nära nedflyttningssträcket. Dresden har spelat in 28 poäng och har fem poäng ner till nedflyttningsplats med nio matcher kvar att spela. Ska Wahlqvists Dresden göra som Christoffer Nymans Braunschweig gjorde?

Sebastian Andersson – Union Berlin, 2. Bundesliga.

Huvudstadslaget och Andersson är i ett helt annat läge än Wahlqvists Dresden i tyska andraligan. Union Berlin ligger trea, på kvalplatsen, med tre poäng upp till Hamburg och fyra till Köln. Sebastian Andersson, som efter sin fina säsong belönats med att tas ut till landslaget, är med tre assister och tio mål lagets bästa målskytt. Union Berlin är solida bakåt och har släppt in minst mål i ligan, och med åtta matcher kvar av säsongen har Andersson och gänget ett bra läge att nå direktuppflyttning till Bundesliga.

– Fortuna Düsseldorf, Bundesliga.

21 mål under guldåret 2015 blev det för Kujovic. Sommaren 2016 lämnade han IFK för belgiska Gent, och sedan flytten har han knappt spelat match. Kujovic bytte en frysbox mot en annan när han flyttade från Gent till Düsseldorf, och tidigare i år rapporterade vi efter Fotbollskanalens uppgifter att Kujovic fått spela i fjärdedivisionen med Düsseldorfs B-lag. Kujovic kontrakt med Düsseldorf går ut först sommaren 2020, och tränaren har meddelat att han inte ser någon framtid för Kujovic i klubben. Det gör nog inte Emir heller.

Niclas Eliasson – Bristol City, The Championship.

Eliasson har åkt in och ur "The Robins" startelva under säsongen. Laget gick som tåget från slutet av november till mitten av februari, då man inte förlorade en match (elva segrar och fyra kryss). Nu har formen dalat – på de fem senaste matcherna har laget inte lyckats vinna. Eliasson har producerat två mål och fyra assist på 26 matcher, varav 18 från start. Bristol har en god chans att nå sjätteplatsen som skulle innebära att de får göra upp om en plats till Premier League. Championship är dock som vanligt otroligt jämn – mellan femteplacerade Middlesbrough och elfteplacerade Nottingham Forest skiljer endast fyra poäng. De lag som slutar trea-sexa spelar om att avancera till Premier League.

Hadenius flyttade till FC Dundee i januari, där han haft svårt att få speltid. Tre matcher från start har det blivit för 28–åringen. Han inledde med att spela 90 minuter mot Hamilton, i de två efterföljande matcherna blev han utbytt strax efter halvtid. Sedan han blev utbytt i matchen mot Livingston i den 49:e minuten har han inte fått spela en enda minut för Dundee, som ligger näst sist i högstaligan. Tufft läge, både för klubben och Hadenius.

Yttern har fått en bra start i Prag, och har än så länge inte fått känna på hur det är att förlora nere i Tjeckien. Laget ligger trea, men 14 poäng efter konkurrenten Slavia Prag som toppar ligan. Moberg Karlsson har startat fyra matcher, och höjdpunkten var när han gjorde både mål och assist i 3–2-segern mot Banik Ostrava. Det är så här långt det enda Moberg Karlsson bidragit med poängmässigt.

I slutet av juni 2018 blev övergången från IFK Norrköping till Gent klar. Flera spelare från allsvenskan har sökt lyckan utan att finna den i den belgiska storklubben, och hittills har det inte gått mycket bättre för Smith än det gjorde för TesfaldetTekie, Emir Kujovic eller Malmö FF:s Andreas Christiansen. Varningsklockorna ringde, men Smith lyssnade inte. Än kanske det inte ska summeras som en floppövergång. 22-åringen kan ju fortfarande explodera, men att han bara fått spela 97 minuter i Gents 30 matcher ser inte lovande ut. Läge att vända hem till allsvenskan?

Seriesuveräna Gent vann Jupiler League stort, och Genk slutade på femteplats bakom Club Brügge, Standard Liège och Anderlecht bakom. Nu väntar playoff för lagen som slutade topp sex.

Arnor Sigurdsson – CSKA Moskva, ryska Premier League

Den unge islänningen är ett bevis på att det kan gå fort i fotboll. Sigurdsson slog igenom i IFK förra våren, och redan i augusti hade han dragit till sig intresse från större klubbar. Sigurdsson flyttade CSKA Moskva, där han inledningsvis agerade inhoppare. I början av november fick 19-åringen fart och gjorde fyra poäng på sex matcher i ligan och i Champions League. Han gjorde mål mot Roma och Zenit St. Peterburg, och både mål och assist när CSKA överraskande slog Real Madrid på Bernabeu med 3–0.

Ryska Premier League tog uppehåll från mitten av december till början av mars, och Sigurdsson har fått både starta och hoppa in i de första tre matcherna. CSKA ligger tvåa i ligan med fem poäng upp till ledande Zenit. Det ryktas om att Napoli ska vara intresserade av Sigurdsson, och skulle en övergång dit, eller någon annanstans, bli av väntar klirr i kassan för Peking.

– FC Krasnodar, ryska Premier League

Ytterligare en spelare som får väldigt lite tid på plan. Mittbacken värvades till Krasnodar i somras, i samma veva som Andreas Granqvist lämnade klubben – men det har inte varit så att islänningen fått fylla landslagskaptenens lucka. Fjoluson spelade 90 minuter i september när Krasnodar vann över AnzhiMakhachkala med 4–0, men efter det har det blivit minst sagt skralt med speltid. Det dröjde nästan ett halvår innan Fjoluson fick spela i ligan igen, men efter det långa ryska uppehållet ser det lite mer lovande ut. Fjoluson har nu startat tre av Krasnodars fem senaste matcher i ligan och Europa League. Laget ligger fyra i ligan, på samma poäng som Lokomotiv Moskva och en efter Sigurdssons CSKA.

Sommaren 2017 flyttade Telo från stan han växt upp i till den norska kuststaden Molde, men det blev inte riktigt som han tänkt sig. Telo hann bara med två matcher innan skadorna började avlösa varandra, och 29-åringen fick opereras. Förhoppningsvis ska Telo nu få komma tillbaka till fotbollsplanen, och han har hållit igång en del med IFK under försäsongen. Molde, som har tappat sin Ole Gunnar Solskjaer till Manchester United, möter Sarpsborg 08 borta den 31 mars i premiäromgången av Elitserien.