IFK Norrköping–Farense 2–4 ef. str, 1–1 (1–1)

Målen: 0–1 (17) David Mouera, 1–1 (38) Lars Krogh Gerson.

Varningar: David Mouera.

Straffar: 1–2 David Moura, 2–2 Jordan Larsson, 2–3 Simões, 2–4 André Viera.

IFK: Isak Pettersson – Sebastian Detterman, Lars Krogh Gerson, Andreas Blomqvist (ut 68, in Oliver Stefansson) – Ian Smith, Isak Bergmann Johannesson, Filip Dagerstål (ut 23, in Henrik Castegren, ut 45, in Manasse Kusu), Alexander Jakobsen, Alfons Sampsted – Simon Skrabb (ut 68, in Jordan Larsson), Pontus Almqvist.