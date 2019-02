Jonna Ekberg lever ett liv som många säkert avundas henne. Men hon har också slitit för att nå den position hon nu har. Hon jobbar som beridare och tävlingsryttare på välrenommerade Stephex Stables i Belgien, ett av världens största handelsstall. Där är Jonna en av nio anställda ryttare och har närmare 20 hästar i träning, varav hon dagligen rider 7-8 stycken.

På helgerna är det oftast tävling.

– Inom en timmes bilresa åt olika håll finns flera tävlingar med svåra klasser, säger hon när vi möts på Tävelstad gård utanför Rimforsa dit Jonna har kommit för att hålla träning i dagarna två med östgötska ryttare.

Det är en knäoperation som gör att elitryttaren från Linköping fått tid över.

– Jag opererades 12 december och det var ingen stor operation egentligen, jag hade förslitningsskador i vänster knä och belastade fel. Det gjorde att jag satt fel i sadeln och det i sin tur inverkade på min ridning. Jag ville korrigera skadan innan jag skulle åka till Florida och tävla. Läkaren sa att jag bara skulle vara borta två veckor från ridningen.

Det var innan operationen, det.

För under den samma bestämde sig läkaren för att göra ett något större ingrepp.

– Nu kan det ta upp till fem månader om det vill sig illa, men jag hoppas och tror att jag kan sitta på hästryggen i mars igen och även vara med och tävla i Lanaken i april.

Hon har i alla fall släppt kryckorna och i Rimforsa går hon utan stöd, men förståeligt nog också lite stelt.

När du inte kan rida, vad gör du då hemma i Belgien?

– Då får jag göra lite kontorsjobb i stället och hjälpa till med vad jag kan.

Hur stort är Stephex Stables?

– Åh, det är jättestort, det är som en stad.

Kan man jämföra med Flyinge eller Strömsholm?

– Nej, det är mycket större. Möjligen som de två ihop. Nej, större tror jag. Vi är nio ryttare som jobbar där, men totala antalet anställda är över 30. Där finns fem stora utebanor och 200 boxplatser.

Själv har hon alltså nära 20 hästar i träning, men hon äger ingen av dem, alla tillhör handelsstallet som ägs av Stephan Conter. Jonnas väg till stallet bar via Linköping, Ånestad och Linköpings fältrittklubb till Jönköping 2009 och därifrån till Davenport Stables i England där hon jobbade för Angelie von Essen och James Davenport. 2012 for hon över engelska kanalen och började arbeta för Abdel Said i Belgien. Två år senare, i maj 2014 fick hon erbjudande att börja jobba på Stephex Stables.

– Jag har ett extremt bra jobb nu, men nån gång i framtiden kan jag tänka mig egen verksamhet.

Längtar du hem till Sverige?

– Nej. Inte när jag har så nära till fina tävlingar som nu.

Vem är din tränare?

– Jag har ingen. Det finns så många skickliga ryttare i stallet. Jag tar mycket hjälp och intryck av världsstjärnan Daniel Deusser, till exempel.

Även en annan svenska, Petronella Andersson, har samma jobb som Jonna. Båda ingår för övrigt i den svenska B-landslagstruppen och får ibland chansen att vara med i nationstävlingar. Jonna har redan flera placeringar i såväl 1,50 som 1,55 på meritlistan. Samt inte minst femstjärnig 1,60.

– Jag har väldigt fina hästar i stallet och ett mål jag har är att få rida Nations cup igen. Det långsiktiga målet är att kunna satsa mot ett stort mästerskap.

Men först måste hon bygga upp musklerna i vänsterbenet igen och komma upp på hästryggen.