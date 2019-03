I inledningen av den händelserika matchen fick ÅFF:s provspelande målvakt Martin Lucena en otäck smäll. Utanför eget straffområde blev han tvungen att i sista stund nicka bort bollen, samtidigt som Sylvias Majkel Bakir satte upp en fot för att peta bollen förbi målvakten. Lucena såg ut att få dobbarna i ansiktet, vilket resulterade i ett långt spelavbrott och ett rött kort på Bakir. ÅFFs tränare Rickard Johansson berättade efter matchen att Lucena förts till sjukhus med befarad hjärnskakning.

– Det blir väldigt speciellt när man får en så tidig utvisning, vi får spela tio mot elva i nästan 80 minuter. Men vi gör det på ett fantastiskt sätt, med de flesta av spelarna födda -99 eller yngre, sa Sylvias tränare Kim Hellberg

Att Sylvia var en man mindre syntes inte i spelet på plan, men det var ÅFF som tog ledningen i mitten av första när kraftfulle Alem Plakalo nickade in 0–1. Sylvia kvitterade när Ilir Terbunja och Buster Blosse kombinerade på vänsterkanten och hittade in till Ishaq Abdulrazak som styrde in bollen i mål.

Andra halvlek blev en målfest. Självmål för ÅFF, innan de gjorde 2–2 när Jesper Roye i Sylvias mål missbedömde ett distansskott. Sylvia tog ledningen igen när den 15–årige islänningen Isak Bergman Jóhannesson satte 3–2 från långt håll.

– Vi är en man mindre i stort sett hela matchen, men jag tycker vi gör det bra. Vi tappar lite på slutet men jag kan inte begära mer av någon idag, sa Sylvias kapten Jakob Lindahl.

ÅFF vände i slutet och vann med 3–4.

– Det är ett starkt och fysiskt lag, det är klart vi får det jobbigt i boxarna, sa Kim Hellberg.

– Vi vågar spela en fotboll som jag inte ser på många andra ställen. Jag är hur nöjd som helst med den här veckan, tre bra matcher och idag tycker jag att vi är fantastiskt bra spelmässigt.

Sylvia spelade med självförtroende, lugn och mod.

– Vi är väldigt duktiga, framför allt när vi får hålla i bollen. Det är bara att fortsätta. Vi har en otroligt ung trupp, vi växer för varje dag, sa kapten Lindahl.