Hammarby borta på måndag och AFC Eskilstuna på Tunavallen 2 juni.

Efter det kliver IFK Norrköping på semester.

– Det blir helt ledigt i nio-tio dagar men många kommer att vara upptagna med landslagsspel. De får ledigt lite senare, säger Jens Gustafsson.

När det är dags att stegra igång träningen igen kommer IFK-truppen att befinna sig på läger i Falkenberg 18–20 juni där det blir match mot nykomlingen Falkenberg. Under lägret kommer uppmärksamheten riktas mot vad som händer i Nyon 19 juni där lottningen till Europa Leagues första omgång äger rum.

Spelarna kommer att få ledigt midsommarafton och midsommardagen.

– Sedan är det dags att möta AIK borta (25 juni). Det blir tre raka bortamatcher för oss, det var meningen att det skulle bli två men vi har flyttat AIK-matchen på grund av Europaspelet, fortsätter Jens Gustafsson.

Vid den här tiden för ett år sedan gick IFK in en hektisk period.

Arnór Sigurdsson såldes för en rekordsumma till CSKA Moskva. KAA Gent köpte loss Eric Smith och Linus Wahlqvist skrev på för Dynamo Dresden. I samma veva stack Jon Gudni Fjoluson till FC Krasnodar.

"Peking" fyllde på med Alexander Fransson i ett transferfönster som var ett av de mest dramatiska – och vinstgivande – i klubbens historia.

– Jag har gissat fel varje gång hur jag tror att det kommer bli, skrattar Jens Gustafsson som svar på om han är inställd på samma ruljangs i sommar.

IFK-managern:

– Min gissning denna gång är att vi vill vara aktivare i vinterfönstret än i sommar. De spelare som kommer in under sommaren har så höga förväntningar på sig. De ska in och leverera med en gång och det blir sällan så. Därför har vi valt att vara aktivare i vinter för att parera sommarfönstret. Men jag gissade inte att Eric eller Arnór skulle försvinna vid den här tiden förra året.

Kalle Holmberg har vid ett par tillfällen placerats i Grekland och sitter på ett utgående kontrakt.

GudmundurThórarinssons avtal sträcker sig till 31 december 2019.

– Jag skulle säkert tro att det finns ett intresse för våra spelare. Utan att jag vet det men jag tror många följer IFK Norrköpings lagsammansättning väldigt tätt, säger Gustafsson.

Kan det bli aktuellt att låna ut spelare?

– Lite tidigt att säga men det är ganska naturligt att det blir en ruljangs i truppen.

IshaqAbdulrazaq har återvänt till Nigeria. För att återkomma ännu en gång i höst.

– Vi följer den plan vi satt upp, säger Jens Gustafsson om supertalangen som nyligen fyllde 17 men inte kan värvas innan han är 18.

IFK-managern är imponerad av Abdulrazaq, inte bara som fotbollsspelare.

– Totalt sett lär han oss mer än vad vi lär honom. Att vara en så glad och ödmjuk människa och kunna spela den fotbollen han gör med de förutsättningarna han kommer ifrån – det ger nyttigt perspektiv.