Jag förutspår att damallsvenskan kommer hamna efter och vara en utbildningsliga till större ligor – som den kanske är redan nu. Men det behöver väl inte vara negativt? Med bra ungdomsverksamheter runt om i landet kan Sverige utbilda spelare till Damallsvenskan. I nästa steg måste också de allsvenska lagen våga ta betalt när dessa spelare vill vidare till utlandet. I vissa talangfulla årskullar tror jag till och med de svenska lagen kan konkurrera i Champions League...

...om man följer listan jag gjort här nedan med det stora och små förändringarna som måste ske vill säga.

Utbilda tränare

I yngre åldrar är det ofta föräldrar som har hand om lagen. Men oavsett om du är en förälder eller inte ska det ställas krav på tränarutbildningar.

Ha sammandrag inom föreningarna för både flick- och pojklag

På grund av att pengarna finns hos de större lagen på herrsidan finns också de bästa tränarna där. Fördela därför de bra tränarresurserna även hos flickorna. Ha sammandrag där flick- och pojklag tillsammans kan ha övningar och låt de mer orutinerade tränarna i föreningen på så sätt ta lärdom av de mer utbildade och erfarna.

Få med så många som möjligt så länge som möjligt

Bredd skapar spets och Sveriges styrka är just vårt föreningsliv. Satsa först och främst på en ungdomsverksamhet i världsklass och jobba för att skapa lag och föreningar för olika nivåer. Alla spelare behöver inte gå på fotbollsgymnasium och i varje steg av livet ha målsättningen att ta steg uppåt. Ibland är det bra att låta en spelare gå ner i träningsnivå. För att ta sats måste man backa.

Marknadsför damer, herrar, flickor och pojkar ihop

Bygg upp en vi-känsla i föreningen. Det är något som också ökar marknadsvärdet eftersom företagen som vill sponsra ser att de når ut till en större målgrupp. Se föreningarna först och främst som en stor enhet och inte som indelade sektioner.

Lyft fram och profilera spelarna – oavsett kön

Använd sociala medier och de kanaler som finns för att marknadsföra och profilera spelarna. Se också till att våga tacka nej till intervjuer och samarbeten som inte känns bra. Det optimala vore om de damallsvenska lagen har anställda kommunikatörer/pressansvariga – men med tanke på den ekonomiska verkligheten är det förståligt att det inte finns. Även här har organisationen Elitfotboll dam en viktig roll. Hur spelarna lyfts fram och hur ligan lyfts fram måste bli betydligt mycket bättre även i de officiella kanalerna för damallsvenskan.

Fake it till you make it

Även om spelarna inte tjänar miljonbelopp kan man fortfarande föra sig som att fallet är så. Ha en tro på produkten och stå rakryggad. I flera fall känns det som föreningarna själva nedvärderar sin produkt och kliver in i för dåliga sponsoravtal. Hur ska man kunna sälja en produkt som man själv inte tror på?. . . man kan i alla fall fake it till you make it.

Bra och rättvisa tv-avtal

Det är på tiden att det skrivs tv-avtal som gynnar både allsvenskan och mediebolagen. Se till att produktionerna görs helhjärtat och att det finns en huvudmatch som sänds samma tid varje vecka. Det här borde vara den högsta prioriteten hos Elitfotboll dam. Som med allt annat handlar det här om en investering. Det tv-bolag som vågar satsa kommer också vinna på det i längden. Det gäller bara att någon vågar ta det första steget. Själv blev jag otroligt chockad när jag såg den stora satsningen som gjordes på e-allsvenskan. Här var det välproducerade matcher där varje Fifa-spelare profilerades genom välgjorda videoinslag och marknadsinsatser på bland annat Youtube. Visst, mycket var webbsänt, men en liknande satsning på Damallsvenskan hade inte alls suttit fel.