Dzsenifer Marozsán har inte spelat i VM sedan han bröt tån i premiären mot Kina och på sina håll i Tyskland spekuleras om att Sverige skulle kunna utnyttja det – och rent av använda det som ett segerrecept.

Men det förnekades bestämt av de svenska spelarna efter torsdagsträningen i Fougeres, en knapp timme från Rennes.

– Aldrig att jag medvetet skulle gå in där jag vet att de har ont. Definitivt inte. Jag skulle säga att jag är hundra procent säker på att ingen av oss är beredd att göra det. Helt ärligt tror jag inte att tyskorna skulle göra det heller, sa Nilla Fischer, som efter VM återvänder till Linköping efter framgångsrika år i tyska Wolfsburg.

Fridolina Rolfö var inne på samma linje:

– Man går aldrig in med inställningen att skada en motståndare, absolut inte. Men man kan absolut gå tuffare på, att gå in med inställningen att spela tuffare på henne. Men man går inte in för att skada.

Kosovare Asllani hävdade också att hon inte kommer att ha något särskilt fokus på Marozsan:

– Man ju vet aldrig, men jag jag kollar inte vem jag spelar mot. Vi har inget fokus på de andra. Bara på oss själva