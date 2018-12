Något så ovanligt som en förlust på hemmagolv.

Föga överraskande var det Södertälje Kings som knäckte mästarna i prestigemötet.

Andra gången på två veckor och nu har "Tälje" bäddat fint för sig i ligatoppen med fyra poäng till godo på Dolphins och dessutom med en match mindre spelad.

Adnan Chuk lindade inte in matchanalysen i ursäkter eller bortförklaringar utan konstaterade:

– De här två matcherna mot dom talar sitt tydliga språk. Vi måste lära oss att slå dom, de är bättre. Sedan om vi hinner ikapp eller om de tappar får tiden utvisa.

Dolphinscoachen var fly förbannad vid ett par tillfällen.

Det byggdes upp en frustration och desperation när Kings hela tiden hade ett svar eller spel som såg till att Dolphins fick jaga.

Men han såg också brister i egna spelet.

– De är alldeles för bra för att de ska hitta rytmen. Det är saker vi får utvärdera. De gav oss saker som jag visste att de skulle göra men vi utnyttjade det inte som jag ville, fortsätter Dolphinscoachen.

36–45 visade resultattavlan efter halva matchen.

Dolphins kom ut med ett helt annat försvarsspel i tredje. Södertälje tilläts bara göra tio poäng men då fanns problemet i offensiv riktning.

13 gjorda framåt innebar att det aldrig spred sig någon panik värd namnet i Södertäljes stabila läger.

– Andra perioden är under all kritik. Det är boven, säger Chuk med en plågad min och har att fundera och jobba på för att kunna matcha Sveriges just nu bästa lag.

Det kommer inte att bli med några förstärkningar i laget.

– Det vore konstigt om det inte är en motivation att jobba för att bli bättre, menar Chuk.

Med den här truppen du har?

– Ja, ekonomin är vad den är. Vi har inte råd att värva eller förstärka. Vi får försöka bli bättre som lag.

Tim Schüberg gav Kings beröm för en bra match.

Pointguarden som tagit steg, framför allt offensivt, den här säsongen tycker att insatsen borta mot Södertälje var bättre.

– De är väldigt bra offensivt och vi slarvar med vissa rotationer idag och deras duktiga skyttar får öppna skott. All credd till Södertälje, de gav oss en bra och rolig match.

Med två matcher kvar 2018 – Köping hemma och Nässjö borta – vill självklart Schüberg och Chuk runda av med två raka.

Tillbaka i ligaspel på andra sidan nyåret talar mycket för att Johnell Smith är redo för comeback.

Dessutom jobbar Dolphins och Andreas Person på att förlänga hans korttidskontrakt så det sträcker sig säsongen ut.

– Jag vill vara kvar. Vi får se vad som händer, jag räknar med att vara kvar, säger Person.