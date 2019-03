Här är några kända röster som fick svara på två "enkla" frågor när fotbollseliten samlades på ett hotell vid Arlanda.

1) Vad tror du om IFK:s säsong?

2) Vilka vinner SM-guld?

Kevin Walker, Djurgårdens IF

– Jag tror att Norrköping har en bra spelidé att stå på och de har en bra trupp. De är alltid svåra att möta och ser ut att bli ett topp fyra–fem-lag.

Vem tror du vinner guldet?

– Det tror jag Djurgården gör. Jag tror på oss.

Urban Hagblom, sportchef GIF Sundsvall

– De har byggt upp en oerhört spännande grupp. De är ett av lagen som slåss om att ta hem SM-tecknet. Det är jag övertygad om. Ett oerhört intressant rekryteringsarbete måste jag säga. Spelare som också kommit tillbaka och får en ny utvecklingsresa i Norrköping. Ett förväntat topplag.

Favoriter till guldet?

– Malmö och Norrköping.

Markus Rosenberg, forward Malmö FF

– De är ett topplag ända sedan Janne (Andersson) började bygga det ordentligt där. Jens (Gustafsson) har fortsatt och tagit in bra spelare. De spelar fin fotboll och är absolut ett topplag. Att ersätta "Ante" (Andreas Johansson) det största frågetecknet. Det är inte bara försvarsmässigt och hans kaptensegenskaper. Mycket av uppspelen gick via honom och han kom ur alla trånga situationer, löste just det spelet som de ville spela. Det blir en stor roll att axla det.

Och vilket lag vinner SM-guld 2019?

– Malmö FF. Vi har det bästa laget.

Rikard Norling, tränare AIK

– Jag tror de har en bra chans. Mycket tack vare både Peter (Hunt) och framför allt Jens (Gustafsson). De gör ett fantastiskt bra jobb. Jag tror kanske de blir topptippade efter Malmö.

Och vem tar hem det?

– Jag kan inte spekulera, jag kan inte det. Jag har aldrig sagt något annat lag än det jag har tränat och det gör jag fortsatt inte.

Jonas Dahlquist, expert Discovery

– Ett topp fyra-lag. Offensivt kanske det är det mest intressanta, med Häcken och Malmö. Den stora frågan är att ersätta Andreas Johansson och Daniel Sjölund. Det är viktigt att det kommer på plats snabbt. Jag tror absolut IFK kommer behöva göra ett bättre 2019 än 2018. Malmö kommer vara starkare under den här säsongen. Det kommer vara mer utdraget i år. Norrköping ska absolut sikta på Europa-plats. Basta.

Guldet?

– Det har aldrig funnits en bättre trupp i svensk fotbollshistoria. Det finns ingen klubb som har varit i närheten av det. Kvalitetmässigt den enorma övervikten i pengar. Det är ingenting att jämföra med Göteborg på 80 och 90-talet. Det här är en annan division. Allt annat än ett guld med Malmö är ett jättefiasko för dom.

Tom Pettersson, back Östersunds FK

– Jag tror det går bra för Norrköping. De har ju värvat in många bra spelare. De hade jäkligt bra lag förra året också och var nära att ta guldet då. Jag tror absolut att de kommer vara med uppe i toppen. Jag skulle bli förvånad om de inte är det.

Vem vinner?

– Östersund. Vi kommer visa att vi vill det mest. Vi har en bra trupp med bra spelare. Folk tror inte på oss men det har vi alltid gjort, det är den andan vi har.

Kevin Stuhr Ellegaard, målvakt Elfsborg

– Jag tror de har en bra säsong framför sig. Det verkar vara en bra förening att vara i med en trygg miljö. Lite som Elfsborg när jag kom dit, familjärt. Det är inte den största klubben men man spelar bra fotboll och får ut det bästa av sina spelare.

Favorit?

– Jag tror Malmö är revanschsugna. Det är enkelt att säga men jag sa AIK förra året.