Adnan Chuck har lämnat, Mikael Lindquist lägger av, läget med Jocke Kjellbom är högst oklart och Tim Schüberg har varit ensam spelare i dolphinstruppen – fram till nu. Jonathan Eriksson blir den andre spelaren in i Norrköpinglaget. Den 207 centimeter långe 18-åringen snittade nära på sex minuter per match i Basketligan under fjolårssäsongen. Den kommande säsongen lär den siffran öka.

– Jag hoppas det. Vi kommer ha en annan trupp i år än vad vi hade förra året. Det kanske kan öppna upp för mig, säger Eriksson.

– Jag tror det kan bli riktigt bra. David Bergström (sportchefen) jobbar på bra och jag litar på det han gör.

Nye coachen Mikko Riipinen, som just nu befinner sig i Portugal med U20-landslaget, säger så här om Eriksson.

– Jonathan är en talangfull spelare som vi vill fortsätta att jobba med. Han är en väldigt bra person som verkligen gör allt han kan för att utvecklas. Han är en lång spelare som fortfarande växer. Vi måste ha tålamod samtidigt som vi höjer kraven successivt, säger han till klubbens hemsida.

Kontraktet är skrivet på ett år.