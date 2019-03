Efter att ha tagit sig an lag från lägre serier på försäsongen ställdes Lindö FF inför en riktig värdemätare under lördagen, när seriekonkurrenten i division 1, Vimmerby IF, stod för motståndet i en träningsmatch.

– Det var tufft och rejält, vi behövde den här matchen och kul att vi fick med oss resultatet också, säger tränaren Patrik Månsson som var märkbart nöjd med prestationen.

– Helt klart bästa matchen vi gjort hittills i år. Vi är jättenöjda med det vi presterar, fortsätter Månsson.

Mittfältaren Alicia Drott, ett av nyförvärven från Linköpings FC, gjorde båda målen varav ett på straff.

Redan under söndagen möter Lindö Rimforsa IF i Danske Banks damcup, då med ett reservbetonat lag.