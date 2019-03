Elva nollor och framröstad till Årets målvakt.

Däremellan vann "Pekings" keeper NTSportens Spårvagnsliga och kunde utöver andraplatsen i allsvenskan också kalla sig A-landslagsspelare med uttagningen till januariturnén.

Skapligt sköna medgångsvindar i seglen men 21-åringen slår sig varken för bröstet eller slår av på träningen.

Tvärtom.

Det här spänstfenomenet stal uppmärksamheten när han postade en bild på sig själv flygandes med imponerande teknik, fart och längd i Stadium Arenas längdgrop.

Nu cirkulerar det ett annat klipp på Pettersson när han lyfter från golvet i en idrottshall och sparkar ned en flaska som står placerad på handbollsribban.

– Vi hade spelat badminton hemma i Veinge. Efteråt fick jag en väldigt bra idé och det gick ju, säger Pettersson och ler.

Du ser ut att vara i ruggig form?

– Det har varit en ganska lång försäsong. Mycket träning och mycket gym.

Vad betyder fysiken för dig?

– Den är väldigt viktig för mig. I och med att jag inte är så lång måste jag jobba med explosivitet och snabbhet. Samt spelförståelse och position. Fysiken kan jag enkelt jobba med själv i gymmet. Jag kör mycket hopp, mycket explosiva övningar. Jag vet om hur jag ska bära mig åt. Det handlar mycket om bålstabilitet.

Magen är viktigast?

– Ja, det tror jag nog. Eftersom jag inte är så lång gäller det att jobba för att bli lika lång som de andra. Det tycker jag att jag lyckats bra med. Jag ser inget fel med det.

Är det förlegat att målvakter ska vara långa?

– Jag ser det inte så. Jag tänker inte så. Det handlar inte bara heller om att man ska hoppa högt, man ska var snabbt ut. Du ska kunna hålla upp kroppen och vara stark i dueller. Det handlar också om snabbhet. Vi kör program med Mats (Elfvendal, målvaktstränaren) som vi gjort hela försäsongen. Det har gett resultat.

Är du sugen på att testa en annan idrott?

– Jag hade gärna velat testa längdhopp men det går inte att få ihop det med fotbollen. Det är inte som "Gudi" (GudmundurThórarinsson) som spelar gitarr. Jag trivs bra med att spela fotboll.

Efter att ha alternerat med David Mitov Nilsson under den inledande delen av försäsongen har det varit Isak Pettersson som varit Jens Gustafssons val under slutspurten av träningsmatcherna in mot premiären.

Det är 21-åringen som är IFK:s etta mellan stolparna. Plockar han fram samma spel under 2019 lär det inte saknas ögon som vill följa Pettersson.

Har du hört något från utlandet?

– Nej.

Tänker du på det?

– Nej, det är inget jag spekulerar i.

Vill du i väg?

– Nej, inte nu. Jag vill spela med Norrköping. Jag trivs skitbra här och har bara spelat i allsvenskan i två år. Man får vara ödmjuk, svarar Isak Pettersson.

IFK Norrköping tränar under lördagen innan de sätter sig på bussen mot Helsingborg. Simon Thern och Simon Skrabb är inte tillgängliga för spel, skadade.

Har du elvan klar?

– Det är en del positioner som är öppna fortfarande. Om Simon Thern hade varit frisk hade han spelat. Det råder det ingen tvekan om. Det gör att en ny process kommer in, säger Jens Gustafsson.

Är Alexander Jacobsen ett alternativ centralt?

– Jag vill inte gå in på det men det finns att fundera på. Det är en jättetuff premiär. Helsingborg har ingen under 30 och vi ingen över 30. Nej, jag vet inte riktigt om det är så men HIF har inte mycket som utstrålar nykomling. Det är en av de tuffare premiärer man kan ha, anser IFK-managern.