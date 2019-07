Ändå menade Cornelia, som visserligen tävlar för Åby men som hör hemma på Vikbolandet, att hon inte ridit så fort hon kunde i tredagarstävlingens huvudklass, 1,40 på söndagen.

– Nej, jag red ju ändå inte som om jag hade stulit hästen, menade hon.

46 startande ekipage var det, av dem var hela 16 felfria, men bara tolv fick placering. Och ingen alltså så snabb som Cornelia och hennes 13-åriga Rasputin, som har gått 1,50 och även vunnit på den höjden. Men om hästen är segersäker så är det sannerligen ingen häst för en prisutdelning.

|

– Nej, nej, det går inte att ta in honom här. Han är för rädd av sig, så jag fick låna en häst bara för att ha nåt att sitta på under prisutdelningen, sa den glada Cornelia som verkligen gillar den nya tävlingsplatsen i Mantorp, även om första besöket där gick åt skogen. För den gången stack Rasputin all världens väg. I alla fall ville han inte vara inne på banan.

Skillnad nu när han skötte sig oklanderligt.

– Han är snabb, försiktig och modig.

Märkligt att han samtidigt kan vara så rädd. Nåja. Trots att han kan vara så besvärlig tänker Cornelia låta hästen få tävla utomlands i sommar. I augusti blir det resa till Verbier i Schweiz för ekipaget.

Trea blev Bjärbys stolthet Matilda Pettersson/Mirca Innova, Strömsholms RF. Matilda var även nia med Head over Hills.

Ekenryttarnas Agnes Claesson och Bukowskis Belisario vann i helgen Silverrundan i de stora tävlingarna på Mantorps bana. Ekipaget red felfritt alla tre dagarna på höjden 1.20 meter, blev högt placerade i varje start och vann totalen. "Bello" är hela 20 år gammal men trivs på banorna.