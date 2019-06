Ni kanske minns vad som hände på mäktiga och klassiska Maracanastadion i Rio de Janeiro för snart fyra år sedan?

Sverige slog ut USA efter straffar och tog sig sedermera hela vägen fram till OS-final, men för Fridolina Rolfö, som dessförinnan gjort succé, slutade den brasilianska festen med brutet mellanfotsben och inget spel förrän långt in på hösten det året.

En olycklig skada satte stopp för vad som var på väg att bli det stora genombrottet.

Nu skriver vi 2019, Sverige är framme i VM-kvartsfinal mot Tyskland på lördag – och som offensiv kantspelare har Fridolina Rolfö spelat till sig en viktig roll även i Peter Gerhardssons blågula landslag.

– Det känns bra. Jag tycker att jag kommer in i det mer och mer. Skönt att få nästan en hel match senast och känna att jag växte av det. Till nästa match hoppas jag kunna visa lite mer offensivt också, sa 25-åringen efter avklarad torsdagsträning i bastuvärmen i Fougères, en knapp timmes bilfärd från Rennes i Bretagne.

Den lilla staden är vackert belägen i dalen runt floden Nançon och har en historia som går tillbaka till medeltiden. Slottet i Fougères nämns till och med i vissa bevarade skrifter från 900-talet. Det svenska VM-laget bor inte där, men i en annan slottsliknande miljö inte långt därifrån.

För Fridolina Rolfö är hennes första världsmästerskap, efter en säsong som varit hennes bästa i karriären. Efter genombrottet i Linköpings FC hamnade hon i tyska storklubben Bayern München och efter nio mål på sexton matcher väntar till hösten en flytt till Pernille Harder & Co i Wolfsburg.

Ännu ett steg framåt – och uppåt för Kungsbackatjejen.

– Jämför du med tidigare år känner jag att har vuxit som spelare och tagit ett större ansvar. Jag har utvecklats i min position, fått mycket speltid och visat att jag kan vara med och bidra i anfallsspelet, säger Fridolina Rolfö, som aldrig hymlat om ovannämnda skada i Rio tog hårt och hur hon inte fick vara med på den häftiga vägen fram till final.

Utåt sett var hon glad, men inombords gjorde det ont.

Problemet med skador har (för)förljt henne och med ojämna mellanrum gjort att hon fått sakta ned på farten. Men med ett delvis nytt träningsupplägg och något försiktigare matchning är hon nu hel. Och stark. Och i lika bra form som under OS.

Om inte bättre.

– Vi har jättebra stämning och ett starkt självförtroende som vi tar med oss in i kvartsfinalen. Vi visade mot Kanada att vi klarade värmen, att vi hade mycket ork och var starka i andra halvlek. Omställningsspelet blir en nyckel för att vinna matchen, säger Fridolina Rolfö.

Tyska storstjärnan Dzsenifer Marozsán har inte spelat i VM sedan hon bröt tån i premiären och på sina håll i Tyskland spekuleras om att Sverige skulle kunna utnyttja det – och trampa henne på tårna på lördag.

Fridolina Rolfö skrattade och skakade på huvudet åt det resonemanget.

– Man går aldrig in med inställningen att skada en motståndare, absolut inte. Man kan absolut gå in med inställningen att spela tuffare på henne. Men man går inte in för att skada.

– Är det så att hon har ont eller så kan det ju finnas en rädsla att gå in i dueller, motlägg och hela den biten. Det är svårt att veta hur det är i hennes situation. Men jag tycker att vi ska spela tufft mot henne.

Har du själv spelat med bruten tå någon gång?

– Nej, aldrig.

Sveriges åttondelsfinal mot Kanada följdes av storpublik hemma i de svenska tv-sofforna – drygt 1,6 miljoner tv-tittare.

– Jag har hört att det är stort stöd och intresse hemma. Jättekul, sa Fridolina Rolfö.