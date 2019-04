Lotta Esping från Rappestad ridklubb är välkänd bland ridfolket och har fina tävlingsmeriter ända sedan ponnytiden då hon vann SM-guld i fälttävlan och även ett lag-SM-guld i dressyr. Som senior har hon tagit upp två hästar, Generalen och Ciwi, till Grand Prix-nivå och även tävlat internationellt och är på väg till samma bedrift med en tredje, Duchess.

– Nej, jag är fortfarande tävlingsryttare och vill vara den som rider, men samtidigt känner jag att om vi ska ha fina tävlingar så måste det finnas någon som står bakom dem också. Och jag är ju inte ovan att vara tävlingsledare, det har jag varit många gånger på Rappestad, även om det är i mycket mindre tävlingar, förstås. I Jönköping ska det bli spännande och jätteroligt att få vara en del i en så stor tävling. Sedan ligger ju tävlingen så bra till geografiskt också. Jag är där på en timme.

Säger Lotta och bjuder på en fika i ridhuskaféet på Rappestad där familjen Esping (Lotta med föräldrar och syskonen Josefine och Susanna) som driver ridskolan och där Lotta är en av instruktörerna. Utöver det har hon ett eget företag där hon utbildar dressyrelever, såväl ponnyryttare som storhästryttare. Hon har nära till jobbet på ridskolan eftersom hon bor bara ett par kilometer bort i Vikingstad med sambon Patrik och sonen Carl, 2,5 år.

– Så mycket annat hinner jag inte med och jag vill ju tillbringa så mycket tid med Carl som möjligt. Men att ta fram en GP-häst tar väldigt mycket tid.

Lotta vet, eftersom hon nu är på väg att utbilda sin tredje häst till svår klass.

– Tanken är att Duchess ska gå GP i år. Så det gäller att träna på.

– Nja, man kan inte sitta upp och tänka att i dag ska vi träna enbart piaff och passage utan det går ut på att hitta kommunikationen och att hästen blir avspänd. Man tränar alla rörelser som ingår i ett program. Hon kan alla rörelser i ett Grand Prix-program, men ännu inte så bra och följsamt att vi startat i en sådan tävling.

Om du jämför med dina tidigare GP-hästar, Generalen och Ciwi, hur bra är Duchess?

– Alla har olika fördelar, men Duchess har lättare för piaff och passage, men lite svårare för galoppombyten.

– Faktiskt en tävling 5 maj här hemma i Rappestad då vi startar i en nationell klass.

Jönköping Horse Show, före detta Elmia, är en riktigt stor tävling under flera dagar. I år pågår evenemanget 30 oktober till 3 november och innehåller både dressyr och hoppning.

– Målet är att vi ska få en riktig och viktig sammankomst för unghästar och kanske att man i förlängningen kan se det som en nordisk landskamp, säger Lotta Esping som backas upp av unghästutbildarna Emelie Brolin (dressyransvarig i Falsterbo) och Carl Hedin.

Det blir klasser för 4-, 5-, 6- och 7-åringar, plus en Grand Prix. Max 22 hästar i varje unghästklass och av dem är de tre främst placerade i sommarens Falsterbotävlingar direktkvalade till semifinalen. Från de nordiska länderna bjuds 6 ekipage in att tävla, 11 platser går att kvala in till via andra regionala, nationella och elittävlingar och dessutom kan arrangören dela ut 2 wild card.

Även ponnyryttare (hoppning) deltar i Jönköpingstävlingen som grundades av Lisen Bratt Fredricson, Jana Wannius och Sylve Söderstrand.