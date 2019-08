I H21-klassen vann OK Kolmårdens Emil Ljungemyr, två minuter före klubbkompisen Leo Johansson. Mathias Hallmén, OK Denseln var trea och Ville Johansson från OK Kolmården fyra.

I D21 var Anna Wehlin, tävlande för Linköpings OK, fyra totalt.

Hanna Kromnér, Skogspojkarna, vann D18 medan Gustav Träff, Nais, vann H18. I D16 var trion Fanny Östlund, Linnea Lund och Kerstin Ljungemyr från OK Kolmården tvåa, trea och fyra. Sverre Röjgård vann H16 före Hugo Persson, OK Denseln. Yrsa Röjgård vann D14 före Skogspojkarnas Sofie Ettling och Tjalves Stella Rosengren. Wilmer Kempe, OK Delseln, var trea i H14 och Adam Lundby, Tjalve, tvåa i H14 kort.

I D12 var Emma Engström, Finspångs SOK, tvåa. Malin Göhl från samma klubb vann D10 där Ella Engvall, OK Kolmården, var trea.

Theo Illner, Tjalve, var tvåa i H10.

I de äldre klasserna vann följande: D35: Karin Engvall, OK Kolmården. D40: Veronica Lund, OK Kolmården, H45: Peter Ettling, Skogspojkarna, H55: Michael Wehlin, Skogspojkarna, H60: Bengt Schwartz, OK Kolmården, D65: Britt-Marie Aldén, OK Kolmården, D75: Carina Lindman, Finspångs SOK.