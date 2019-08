Brokindskillen, som via Åtvidaberg och Malmö FF numera spelar sin fotboll i New York City, gör det fortsatt alldeles utmärkt i amerikanska MLS-ligan. Han spelade den gångna helgen fram brasseforwarden Heber till vinstmålet (2–1) i prestigemötet mot New York Red Bulls. Laget är trea i den östra konferensen och har bra slagläge för att vinna serien och därmed få stå över första slutspelsomgången.

Anton Tinnerholm är inne på andra säsongen i den amerikanska jättestaden och har växt ut till en publikfavorit på Yankee stadium.

– Jag är nöjd och känner att jag utvecklas. Jag får stort förtroende och har spelat varje minut, säger han till Aftonbladet.

Och nu talar allt för att den 28-årige östgöten blir kvar i klubben. Diskussioner pågår om ett nytt och ännu bättre kontrakt än vad han har nu. Enligt den officiella lönelistan tjänar försvararen idag motsvarande runt 5,5 miljoner kronor per år.

– Vi pratar positivt med varandra. Jag trivs bra med klubben, fotbollen och min fru och jag trivs med att bo i New York. Jag känner att jag inte kunde fått det bättre. Förutsättningarna är bättre än de jag hade i Malmö FF och MFF får ändå räknas som en av Skandinaviens största klubbar, säger Tinnerholm, som kan vara aktuell för en landslagsplats när förbundskapten senare under onsdagen presenterar truppen till EM-kvalmatcherna mot Färöarna och Norge.