I sulkyn satt James McDonald från Kanada.

Loppet ingick i kusk-VM som inleddes på fredagen och pågår en vecka framåt i Sverige. Totalt 25 lopp på fem olika banor ska avgöras under VM-veckan. McDonald, som styrde Pegasus All Over, är regerande mästare.

Oddset på segern var hela 58 gånger insatsen.