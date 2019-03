Dolphins är regerande svenska mästare men slutade "bara" trea i grundserien bakom Södertälje Kings och Borås som därmed kommer att ha hemmaplansfördel när slutspelet brakar igång.

Efter en stentuff första del av säsongen och en svårtippad grundserie är det dags för utslagningsmatcher.

Sporten ger dig läget i kvartsfinallagen och tippar vilka lag som tar sig vidare till semifinal.

Södertälje Kings–Umeå BSKT

Möten i grundserien: 4–0 till Södertälje

Kommentar: Ettan mot åttan. Det skiljde 34 poäng mellan lagen efter grundserien och Kings vann samtliga fyra möten. Det är inte direkt så att det ligger en skräll i luften – även det finns enklare platser att vinna på än i Umeå Energi Arena. Västerbottningarna har haft en smårörig säsong med spelare in och spelare ut. I Södertälje är inte möjligheterna särskilt goda för Umeå att ta en seger vilket är ett måste. Kliver Kings in med fullt fokus dammar de av de här i tre raka.

Tips: 3–0 till Södertälje.

Borås Basket–Wetterbygden Stars

Möten i grundserien: 4–0 till Borås

Kommentar: Är det säsongen när Borås tar sig till final? Laget känns mer homogent än någonsin och har en högstanivå som är riktigt besvärlig att försöka matcha. Marcus Tyus snittar 19,9 poäng, Michael Moore är ingen man flyttar på i första taget och Nimrod Hilliard har gjort sig ett namn som en av ligans mest sevärda spelare. Coachen Henrik Svensson behöver täta defensiven längre fram i slutspelet när Borås möter bättre lag, men är blytung favorit att avfärda Wetterbygden. Nykomlingen mer än vad vi kunnat begära. 4–0 till Borås i grundserien är ingen tillfällighet. Mer än vägvisare. Det blir semifinalspel i Borås – dessutom med hemmaplansfavör.

Tips: 3–0 till Borås.

Norrköping Dolphins–Nässjö Basket

Möten i grundserien: 3–1 till Dolphins

Kommentar: Dolphins har förlorat i den svårspelade lilla hallen i Småland. Det är speciellt att komma dit med publiken nära och ett Nässjö som förtjänar all respekt. Adnan Chuk kommer pränta in att inget får tas för givet. Dolphinscoachen kommer vilja slå bort varenda tendens till underskattning. Felix Terins, Norrköpingskillen, lämnade Dolphins för Nässjö efter guldet förra året och har tagit enorma kliv med förtroendet. Speciellt för pointguarden att möta sitt gamla lag – som är klassen bättre. Även bekante Abdou Medjedoub kommer vilja slå ut sitt tidigare lag. Men det kommer inte gå. Efter skadeoroligheterna är mästarna på gång igen. Mike McDevitt som plockades in från Kalmar ser bättre och bättre ut. Efter två raka förluster (Borås och Jämtland) kom nyblivne pappan Joakim Kjellbom tillbaka och har visat vad han betyder för laget. Om nu någon tvekade på det. "Booms" statistik mot Luleå i tisdags: 22 poäng/19 returer. Sista slutspelet för Kjellbom? Mycket talar för det.

Tips: 3–0 till Dolphins.

Jämtland Basket–BC Luleå

Möten i grundserien: 4–0 till Luleå

Kommentar: Den mest ovissa och spännande kvartsfinalen. Ja, Luleå har ett enormt mentalt övertag på jämtarna. Vad sägs som 20 raka segrar? Smått otroliga siffror men trender är till för att brytas och slutspel är slutspel. Sliten men sann klyscha. Här nollställs både lag och spelare. Den som älskar vinna eller försvinna-kravet mest lyckas bäst.

Fyran Luleå slutade på 48 poäng. Femman Jämtland spelade ihop 46. Två jämna lag med massor av prestige som inte direkt blev min dre med Adam Rönnqvists byte från Luleå till Jämtland inför den här säsongen. Rönnqvist spelar en nyckelroll i den här fräna serien.

Det här kan bli ett skönt slag med åttafaldiga mästarklubben Luleå som knapp favorit. Torbjörn Gehrkes lag avslutade med tre raka segrar. Luleå med tre raka förluster och har svajat i prestationen hela säsongen.

Tips: 3–2 till Luleå.