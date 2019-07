Under mestadels strålande solsken tampades nära på 500 löpare i de totalt fem olika distanserna i Kolmårdsrundan under lördagen. Distanserna som alla utgår från Klintvallen lockar löpare från flera länder – främst tack vare sin fina natur. Något som vinnaren i 21 km-loppet, Peter Ettling, skriver under på.

– Det är inte tråkigt att vara trött i den här naturen. Det är en jättefin natur och man njuter av varenda meter. Man får faktiskt lite extra kraft av den helt enkelt, sa han.

Ja och lite extra kraft behövde nog Peter Ettling, från Finspång SOK, för att kunna nå högst upp på pallen. I början sprang nämligen flera löpare fel och fick knappa kilometern kortare bana än 45-åringen. Som mot alla odds vann ändå.

– Det är nog lite konstigt att jag lyckades vinna. Jag hade nog i alla fall 25 löpare framför mig första delen av rundan innan jag började springa om folk. Det blev rätt bra ändå och det är alltid kul att vinna, sa Ettling som i nästa andetag tonade ner segern en aning.

– Det är många bra löpare som inte är med i "halvmaran" i år. Det är då jag har chansen att vinna, sa Ettling som gick in på tiden 01:25:28.

I samma distans blev Tjalve IFs Elmina Saksi tvåa i damklassen på 01:42:05. Hon hade också en incident som inkluderade "felspringning" att berätta om. Men hon hade bara sig själv att skylla.

– Jag är lite besviken. Jag sprang fel precis i början och fick lite längre väg än de andra. Hade jag inte sprungit fel är jag övertygad om att jag hade vunnit, sa Saksi som trots besvikelsen efter andraplatsen utstrålade glatt humör.

– Verkligen. Jag planerar semestern för att kunna delta i just det här loppet. Naturen är fantastisk. Det hade varit kul att vinna men nu blev det inte så. Sånt är livet, sa hon.

Utöver 21 km-loppet sprangs även en helmarathon på 42 km och tre kortare distanser (2.5 km, 6 km och 10 km). Den längsta distansen på 42 km vanns på herrsidan av Oskar Lund från IK Vista. Han sprang in på tiden 03:27:04 och var i mål cirka 28 minuter före Finspång AIKs Samuel Nilsson som slutade 6:a. Bästa damlöpare i samma distans var Malin Gibrand från FK studenterna på 04:14:22. Tre placeringar bakom henne, på fjärdeplats, gick Hanna Svensson från Tjalve IF in på tiden 04:39:56.