Just nu andas det en optimism inom svensk friidrott som nästan går att ta på. Kommande helg arrangeras inomhus-SM i Stadium arena. Ett ypperligt tillfälle att se "våra" stjärnor i en arena nära dig. Att uppleva friidrott på plats är en helt annan upplevelse än på tv. Du får farten och känslan på ett helt annat sätt. Du får också tillfälle att bygga upp din simultanförmåga. Det är mycket som händer samtidigt på en friidrottstävling.

De senaste veckorna har de svenska rekorden haglat in från alla håll och kanter. I princip alla stjärnor kommer till Norrköping för ett sista formtest inför inomhus-EM i Glasgow i början av mars.

I söndags satte Napoleon Solomon, Turebergs FK, nytt svenskt rekord på halvmaraton med 1.01.17 i Barcelona. Träningen i Etiopien med Mo Farah och Mustafa Mohamed har burit frukt. På SM är han anmäld på den längsta distansen, 3 000 meter. Han kan mycket väl klara EM-kvalgränsen 8.02. Lite kul att ”Nappe” där får möta den tidigare rekordhållaren på halvmaran, David Nilsson, Högby IF.

I kvinnlig stav slog Michaela Meijer, Örgryte IS, till med nytt svenskt rekord, 4.75 förra söndagen. Kan Angelica Bengtsson, Hässelby SK, svara? I Norrköping möts de båda i en het duell.

Khaddi Sagnia, Ullevi FK, har sjumetershopp i kroppen. Det har vi sett hela vintern på de knappa övertrampen. Kommer fullträffen i längdhoppsgropen i Stadium arena?

Säsongens stjärnskott Yolanda Ngarambe, Turebergs FK, landar i Sverige efter en sanslös inomhussäsong i USA, där hon sänkt sina personliga rekord på 1 500 och 3 000 meter rejält. Eller vad sägs om 8.53 på 3 000 meter? Elfte bästa tid i världen i år, sjunde i Europa, och en sänkning av det personliga rekordet med 44 sekunder. Mer meriterade klubbkompisen Hanna Hermansson måste lyfta sig ordentligt för att kunna utmana Yolanda om SM-guldet på 1 500 meter.

I manliga längdhoppet har vi tre åttametershoppare i Thobias Montler Nilsson, Malmö AI, Andreas Otterling, IFK Lidingö och Michel Tornéus, Hammarby IF. Klar fördel Montler Nilsson. Kan Tornéus få ordning på fart, kropp och form lagom till SM?

Stavfenomenet Armand Duplantis kommer inte till start, men Melker Svärd Jacobsson, Örgryte IS, är mitt inne i en kanonsäsong och har gjort mäktiga 5.80 i vinter.

På manliga 800 meter jagar Andreas Kramer, Sävedalens AIK, det svenska rekordet inomhus som Martin Enholm innehar med 1.45,91 från 1992. Lovisa Lindh, Ullevi FK, har fått fart på benen igen och går för ett nytt SM-guld på 800 meter i väntan på EM.

Henrik Larsson, IF Göta Karlstad, har sprungit 60 meter på fina 6.68 flera gånger de senaste veckorna. Han är klar favorit på SM:s kortaste distans. Kalle Berglund, Spårvägens FK, på 1 500 meter blir också en höjdare. Kalles svenska rekord 3.36,63 är bara någon vecka gammalt.

Det manliga höjdhoppet är numera ingen stark svensk gren. Men framtidshoppet Melwin Lycke Holm, Kils AIK, är på plats med pappan och coachen Stefan vid sin sida. Den 14-årige supertalangen vinner förmodligen ingen medalj den här gången. Men tiden talar för honom.

I damernas höjd står segerstriden som vanligt mellan Sofie Skoog, IF Göta Karlstad och Erika Kinsey, Trångsvikens IF. Motalatjejen Maja Nilsson, numera tävlande för Örgryte IS, tvingades tyvärrr avbryta säsongen med ryggproblem.

Att arrangörsklubben Tjalve IF Norrköping, precis som 2013, får till ett riktigt bra arrangemang, känner jag mig helt trygg med. Det hade också varit roligt om klubben haft några aktiva med chans på topplaceringar. På sikt kan det bli så, men knappast den kommande helgen.