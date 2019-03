Helsingborg–IFK Norrköping 3–1 (2–1)

Målen: 1–0 (8) Rasmus Jönsson, 1–1 (20) Jordan Larsson, 2–1 (36) Rasmus Jönsson, 3–1 (80) Andri Rúnar Bjarnason.

Varningar, HIF: Andreas Granqvist (42). IFK: Kalle Holmberg (32), Rasmus Lauritsen (71), Christoffer Nyman (87)

IFK:s lag: Isak Pettersson – Rasmus Lauritsen, Kasper Larsen, Henrik Castegren – Ian Smith, Sead Haksabanovic (uy 63, in Christoffer Nyman), Filip Dagerstål (ut 75, in Alexander Jakobsen), Alexander Fransson, Gudmundur Thórarinsson – Jordan Larsson, Kalle Holmberg (ut 63, in Johannes Vall).

Publik: 11 455.