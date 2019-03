På nytt hamnade den unga division 1-nykomlingen i ett underläge på Karlslund Arena. 0–2 hade hemmalaget innan Sylvia lyckades vända på siffrorna.

Två mål av Majkel Bagir samt ett av Linus Brunzell och Sylvia kunde lämna Örebro med, 3–2 och ett förbättrat självförtroende med sig i bagaget inför division 1-premiären.

– Vi hade det svårt i början och hamnade i underläge igen. Det gäller att vara påkopplad hela tiden på den här nivån. Det känns som vi räcker till fysiskt ändå. Att vi vänder matchen beror på viljan att springa hela tiden, sa Kim Hellberg.

Under matchens slutskede matchade Kim en ung elva på planen.

– Det var väl en snittålder på 18–19 år. En del har inte satt sin fot på en seniorplan tidigare. Att kliva in som en av Sveriges 64 bästa fotbollslag kommer ta tid att anpassa sig till. Men de kommer växa under säsongen, säger Kim inför premiären – borta mot just Karlslund 6 april.